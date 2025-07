Lavoro Gli uomini dell’emergenza. La Croce rossa cerca autisti per il 118

La Croce Rossa Italiana, Comitato di Perugia, ha annunciato un nuovo bando di selezione per assumere autisti soccorritori da inserire nel servizio di emergenza-urgenza 118. La scadenza è il 15 luglio alle 12. "Questa iniziativa – dicono dal Comitato – rappresenta un’importante opportunità per operatori del settore di entrare a far parte di un’organizzazione riconosciuta a livello nazionale, impegnata nella tutela della salute e nel soccorso".

Obiettivo e modalità di selezione: il bando, pubblicato recentemente, prevede la formazione di una graduatoria basata su titoli ed esami, valida per due anni dalla data di approvazione. La graduatoria consentirà di individuare due autisti soccorritori da assegnare al servizio di trasporto sanitario presso l’Azienda ospedaliera di Perugia. I candidati selezionati verranno assunti con contratti di durata di circa due anni, dal primo agosto 2025 al 14 luglio 2027, con possibilità di eventuali riduzioni o modifiche in base alle esigenze organizzative dell’ente.

"Il ruolo di autista soccorritore rappresenta una figura chiave nel sistema di emergenza-urgenza, richiedendo competenza, responsabilità e capacità di lavorare sotto pressione. La selezione si inserisce in un contesto di grande rilevanza sociale, offrendo opportunità di impiego stabile a operatori qualificati e motivati".

Tra i requisiti richiesti: maggiore età, idoneità psico-fisica attestata, assenza di condanne penali e carichi pendenti, almeno 12 mesi di anzianità di servizio presso la Croce rossa italiana, patente Cri categoria 5. Certificazioni specifiche: Tssa (trasporto sanitario semplice avanzato), Bls-d (basic life support & defibrillation) e Pbls-d (pediatric basic life support & defibrillation).