L’U.C. Empolese brilla

L’U.C. Empolese si distingue ancora una volta per l’ottimo lavoro dei suoi giovani atleti, che hanno molto ben figurato nella gara del 14 giugno a Casalguidi, dove le ragazze e i ragazzi della squadra ciclistica hanno conquistato la vittoria per società. Questo successo è stato reso possibile grazie agli ottimi risultati conseguiti dai giovani ciclisti nelle rispettive categorie: si segnalano le vittorie di Emilia Gaggioli nella G3 femminile, Davide Capitoni nella G3 maschile, Enzo Xie nella G4 maschile, con Gabriele Ferri che nella stessa categoria ha invece ottenuto il secondo posto. Ottimi risultati anche per Giovanni Tinti, 5° nella categoria G1 maschile, per Lorenzo Bruni, 4° nella G4 maschile, e spazio anche per il quarto posto di Noemi Cianti nella categoria G6 femminile e il quinto posto di Niccolò de Lucia nella stessa categoria, ma maschile.

Domenica 15 giugno invece l’appuntamento principale per il ciclismo giovanile toscano si è celebrato sul territorio empolese, nella quarta edizione del "Trofeo dei due ponti - Memorial Adriano Chiti", gara organizzata dalla stessa U.C. Empolese: la partenza alle 9 da Avane ha visto al ‘via’ ben 122 esordienti, provenienti da tutta Italia, e tra questi erano 9 gli atleti della compagine empolese. Ottima prova per i ragazzi, che hanno ottenuto un 4° posto con Cavallini e un 8° con Leonetti, facendo ben figurare la squadra nel piazzamento finale. Alle 10.30 partiva invece la gara per la categoria Allievi, con 119 partenti di cui 11 della U.C. Empolese. Si segnala, tra le molte compagini extraregionali, la presenza della Rappresentativa della Lombardia che ha portato atleti dall’esperienza nazionale.

Della volata finale si è distinto Tommaso Fogli: l’atleta empolese si è guadagnato il gradino più basso del podio, chiudendo al terzo posto. Bene anche Leonardo Pavi decimo, Flavio Nencioni diciannovesimo e Mattia Gastasini ventesimo, a chiudere appunto la top 20: gli altri due atleti dell’U.C. Empolese che hanno terminato la gara sono invece Giacomo Di Stefano e Salvatore Leonetti, portando quindi 6 degli atleti empolesi tra i 45 arrivati al traguardo, sintomo di un ottimo stato di forma per tutta la squadra. Sfortunata foratura nel finale di gara, invece, per Salvatore Leonetti, che non ha potuto portare a termine la competizione. L’U.C. Empolese ci ha quindi tenuto a ringraziare tutti gli addetti ai lavori e gli sponsor, per il loro aiuto "nel rendere possibile questa manifestazione con grande passione e professionalità".