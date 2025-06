Empoli Pallavolo festeggia la promozione in serie B2 con una serata speciale

Con una festa alle Scuderie de L’Antinoro il presidente dell’Empoli Pallavolo Antonio Genova ha celebrato insieme ai protagonisti della stagione la promozione in serie B2. La serata, con giardino e salone allestiti per l’occasione con striscioni e altri addobbi dagli inconfondibili colori gialloneri, ha visto la partecipazione delle ragazze della “Timenet“ in abito da sera, accompagnate dai loro genitori, dal coach Marco Dani, dal secondo Andrea Parenti e da tutto lo staff tecnico e medico insieme alle rispettive famiglie.

"È stata una vera festa, il doveroso coronamento di una promozione cercata, desiderata, voluta a tutti i costi sin dal primo giorno di inizio stagione – commenta il presidente Genova – si leggeva ogni giorno negli occhi delle nostre ragazze che non avrebbero permesso a nessuno di portar via il loro sogno. L’agonismo, l’impegno, la determinazione, lo spirito di sacrificio, la grinta e l’amore di queste straordinarie atlete per la maglia indossata sono stati il filo conduttore dell’intero campionato".

Alla serata ha preso parte anche il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi: "Mi ha fatto piacere partecipare e salutare la squadra che ha ottenuto questo bellissimo risultato sportivo – ha dichiarato il primo cittadino – a dimostrazione non solo della qualità delle stesse atlete protagoniste ma anche del percorso di crescita che la società dell’Empoli Pallavolo sta compiendo. È un risultato di cui essere orgogliosi ed è bene che la città lo senta come di tutti gli empolesi". Per la dirigenza giallonera è stata un’occasione per stringere intorno a sé coloro che hanno vissuto una stagione sportiva intensa e lunga che ha visto primeggiare la “Timenet“ dall’inizio alla fine.

"Mai come quest’anno è stato un successo, una promozione corale desiderata da tutto il mondo giallonero – aggiunge Genova – in primis dalle nostre ragazze e giustamente gli applausi sono stati meritatamente tutti per loro. Dietro le quinte però tante persone si sono adoperate affinché queste atlete raggiungessero l’obiettivo: dallo staff tecnico a quello sanitario, dal team manager ai segnapunti, a coloro che hanno gestito la comunicazione e i social media oltre alla nostra straordinaria tifoseria che ci ha seguito spesso anche in trasferta. Ovviamente questo è stato possibile anche grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, sempre disponibile e presente e soprattutto grazie ai nostri sponsor: a tutti va il mio sentito personale ringraziamento".

Durante la serata hanno preso la parola anche il coach Marco Dani, il medico Francesco Ammannati, il capitano Giorgia Buggiani. "Una stagione, un successo, una promozione ed una festa – chiosa il presidente – che sicuramente ricorderemo per molto molto tempo. Torniamo così a disputare un campionato nazionale, a portare fuori dalla regione il nome della nostra città, orgogliosi ed onorati".

Francesco De Cesaris