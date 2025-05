Sisas Perugia nelle final four. Adesso parte la caccia alla A2

PERUGIA – Adesso tutti in laguna sognando la promozione in A2. La Sisas Pallacanestro Perugia si impone anche a Livorno, in gara 2 dei playoff di serie B, superando la Pielle con un 55-63 che consente alle ragazze di coach Posti di volare al quadrangolare che vale l’A2. Si comincia contro Marghera. Andata in veneto sabato 24 maggio, ritorno al PalaPellini, con ogni probabilità domenica 1 giugno. In finale ci sarà una fra Catanzaro, Potenza, Derthona o Torino, con le altre due semifinaliste ancora da definire in gara 3. Al PalaCecioni arriva la vittoria numero 29 su 30 partite in un clima caldo che non intimorisce però Soli e compagne che adesso avranno due settimane per preparare al meglio il quadrangolare al quale sono già approdate lo scorso anno trovando sulla loro strada una corazzata come Salerno. "Voglio fare i complimenti alle ragazze – sottolinea coach Posti – perché siamo dove vogliamo essere ma non era scontato. Anzi. Sono state bravissime a rendere normale quello che in realtà non lo è perché vincere 29 partite su 30 non è semplice. Il bello però viene adesso. É una frase che abbiamo ripetuto spesso durante questa stagione ma mai come ora corrisponde alla realtà. Allo stesso tempo – continua il coach biancorosso – voglio ringraziare il mio staff che è stato superlativo e non ha mai lesinato tempo. Il ringraziamento più grande va alla società, in particolar modo al dg Mauro Manganello e al presidente Luca Aquinardi che non ci hanno mai fatto mancare nulla. Questa A2 se la meriterebbero soprattutto loro".