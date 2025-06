Basket Una maratona no stop al PalAramini

Una maratona di cestisti. Venerdì 27 e sabato 28 giugno prossimi al PalAramini di Empoli andrà in scena la 24 ore di basket organizzata da Uisp Empoli Valdelsa, in collaborazione con Slums Dunk. Un grande evento che animerà il parquet di via delle Olimpiadi dalle 18 del venerdì fino alle 19 del sabato, no stop. Il campo sarà aperto a tutti e tutte, con una sottoscrizione che andrà a finanziare i progetti solidali che l’organizzazione Slums Dunk porta avanti in mezzo mondo per portare lo sport a chi nasce e cresce in contesti difficili.

"La manifestazione è nata da un’idea di due ex giocatori di basket - spiegano Giacomo Bagni e Daniele Bagnoli della Uisp - si tratta di Bruno Cerella e Tommaso Marino. Sono loro ad aver creato Slums Dunk e ad aver lanciato l’idea di una maratona di basket che da una parte desse la possibilità a giovani e meno giovani di avvicinarsi al basket e dall’altra permettesse di sostenere economicamente progetti sociali importanti, come quelli portati avanti dall’organizzazione. Questa prima edizione al PalAramini è organizzata dal comitato Uisp e vede il patrocinio di Comune. Speriamo davvero che ci sia una buona partecipazione, noi ce l’abbiamo messa tutta".

Il programma è molto semplice e allo stesso tempo accattivante. Basta presentarsi, singolarmente o in gruppo, al palazzetto. L’iscrizione (al costo di 10 euro complessivi) avviene sul posto, in quel momento viene consegnato un braccialetto e una maglietta double face: il primo serve per poter giocare ogni volta che si vuole, la seconda per dividersi in due squadre. Quando si raggiungono i dieci giocatori si può scendere in campo e giocare. Ogni match dura dieci minuti e si può giocare, come detto, più volte nell’arco delle 24 ore. Per garantire un maggiore divertimento a tutte e tutti sono state assegnate diverse fasce orarie. Dalle 18 alle 21 di venerdì 27 giugno, infatti, sarà data priorità agli atleti under 13 e under 16. Dalle 21 del venerdì fino alle 8 di mattina di sabato 28 giugno il campo sarà dedicato agli under 18 e ai senior. La mattina di sabato, dalle 8 alle 12, campo aperto a tutte e tutti. Dalle 12 alle 17 mini basket e infine dalle 17 alle 19 di nuovo campo aperto a chiunque voglia cimentarsi con la palla arancio.

Durante la 24 ore il servizio bar del PalAramini rimarrà aperto fino a tarda sera venerdì e dalla mattina presto del sabato. La manifestazione è sostenuta dagli sponsor Ar Fisioterapia, Maxismall e Computer Gross.