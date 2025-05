Trionfa Zedde: "Alla faccia di chi mi scredita"

La sorpresa subito nella prima batteria a Legnano quando il grande favorito del palio, Valter Pusceddu (Sant’Erasmo), alla prima curva scivola inspiegabilmente e cade, lo stesso fa Gavino Sanna (San Bernardino), lasciando dunque via libera per l’accesso alla finale a Carlo Sanna (San Martino) che controlla e a Federico Arri che correva nella rivale, la Flora. Lo scosso di San Bernardino non ce la fa ad agguantare la finale.

Nella seconda lunghissima batteria a Legnano escono di scena Francesco Caria (San Domenico) perché il cavallo viene ritirato e Antonio Siri (Legnarello) dopo la rimonta di Dino Pes in San Magno con arrivo al fotofinish per cui occorrono diversi minuti per la sapere chi passa. In finale dunque va quest’ultimo insieme a Giuseppe Zedde (Sant’Ambrogio) con i due ’rivali’ Sanna e Arri.

Proprio questi ultimi danno vita ad un balletto fra i canapi nella finale con Arri che viene richiamato dal mossiere Andrea Calamassi perché cerca di ostacolare ripetutamente l’avversaria. A dettare i tempi del via, alla fine, è Giuseppe Zedde che s’invola prendendo la testa senza mai mollare un attimo di spingere il cavallo. Dietro Sanna nerba Arri, mantiene la seconda posizione ma nel finale grande rimonta di Pes che è secondo.

"Alla faccia di quelli che mi hanno screditato dicendo che a Legnano non ero tanto da corsa", si leva un sassolino Zedde dopo il successo.

