La campagna di comunicazione. Incontri pubblici e lettere a casa

Per presentare nel dettaglio il nuovo servizio e accompagnare i cittadini in questa fase di transizione, sono stati organizzati quattro incontri pubblici sul territorio. Il tour che toccherà di verse sedi delle frazioni senesi, arriva dopo la spedizione - la sertimana scorsa – delle lettere informative, mandate da Sei Toscana per conto del Comune a casa delle utenze interessate dalla nuova riorganizzazione.

Dopo il primo appuntamento pubblico, tenutosi ieri pomeriggio presso il Circolo Arci a Sant’Andrea a Montecchio, ecco le altre tre date del tour informativo nelle varie zone interessate dalla riorganizzazione: oggi alla Coroncina presso il Circolo ricreativo in Strada Cassia Sud 122; domani al Circolo Arci di Ruffolo e giovedì 29 maggio presso i locali della parrocchia di San Isidoro a Taverne d’Arbia; tutti gli incontri inizieranno alle 18.30.

"Questo intervento rappresenta un passo avanti per la gestione dei rifiuti in città – aveva commentato l’assessore all’ambiente Barbara Magi nel corso dell’annuncio della riorganizzazione dei servizi. Vogliamo rendere Siena ancora più pulita e vivibile, per i residenti e per i tanti turisti che la visitano ogni giorno. Il nuovo sistema di raccolta, grazie a contenitori più moderni e meglio integrati nel contesto urbano, migliorerà il servizio e la qualità della differenziata, riducendo anche l’impatto visivo e ambientale delle postazioni di conferimento".