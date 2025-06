Filo d’identità: incontri e storie. Due grandi appuntamenti in città

Filo d’identità è un festival che tesse incontri, intreccia‬‭storie, dà‬corpo‭ ai pensieri. Un progetto letterario e artistico che nasce dal desiderio di esplorare l’identità attraverso le‬ trame della parola, dell’immagine e del suono. Libri, voci, visioni si annodano in un percorso condiviso di riflessione e confronto. Un intreccio di discipline, sguardi e sensibilità che in piedi dal 2022 tra la provincia di Pisa e quella di Firenze: una settimana intensa di‬ incontri con autori, reading, spettacoli, concerti.

All’interno del festival, in programma dal 7 al 13 luglio nei Comuni di Pontedera, San Miniato, Fucecchio e Montopoli, la libreria Blume ospita il 7 luglio un incontro con l’autrice Michela Panichi, che presenta "La Cecilia" in dialogo con Stefano Colli e Kendra Fiumanò, e con l’autore Gabriele Cavallini, che presenta "Cuoio" in dialogo con la sindaca Emma Donnini. Il giorno seguente il Poggio Salamartano ospita un incontro con l’autrice Chiara Tagliaferri, che presenta "Morgana. Il corpo della madre" in dialogo con la scrittrice Giulia Muscatelli.

Dopo aver lavorato a lungo come autrice di trasmissioni radiofoniche di successo per Radio2, Giulia Tagliaferri ha collaborato al Festival "L’eredità delle donne", diretto da Serena Dandini, e collabora attualmente con Storielibere.fm, la piattaforma di narrazioni audio online. Nel 2019, per Mondadori, ha pubblicato Morgana" insieme a Michela Murgia, a cui seguono "Morgana. L’uomo ricco sono io" e "Morgana. Il corpo della madre", ispirati dall’omonimo podcast di culto. È così, con incontri e confronti, che il festival crea un dialogo aperto su temi contemporanei.