I grandi concerti. Musica classica vera protagonista

Due serate all’insegna della grande musica classica tra Empoli e Montespertoli. Un doppio appuntamento da non perdere per tutti gli amanti delle sonorità classiche: vanno in scena i capolavori di Albinoni, Mozart e Wagenseil. Si parte oggi, alle 19.30, nel suggestivo parco della chiesa di San Donato a Livizzano (siamo in via Montelupo 188, nel Comune di Montespertoli): protagonisti della serata saranno Giulio Clementi e l’orchestra Il Contrappunto, diretti dal maestro Andrea Mura, con un programma che celebra il virtuosismo del trombone.

In scaletta il pubblico potrà apprezzare per primo il concerto per trombone e orchestra in si bemolle maggiore, pensato per celebrare Albinoni. Spazio poi al concerto per trombone alto e orchestra in mi bemolle maggiore di Wagenseil. L’ingresso all’iniziativa è libero, grazie al patrocinio del Comune di Montespertoli e al sostegno del Ministero della Cultura.

E non è tutto, la due giorni dedicata alla musica di qualità prosegue domani alle 21.15; la classica si sposta nel cuore di Empoli, nel raffinato chiostro di Santa Maria a Ripa. Anche nella seconda serata torna protagonista Clementi, questa volta insieme all’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, sempre sotto la direzione del maestro Andrea Mura.

Il programma prevede un emozionante viaggio sonoro tra Albinoni e Mozart, nell’ambito della rassegna "Note nei chiostri empolesi", a ingresso gratuito. L’iniziativa è promossa da Il Contrappunto, con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze, e il supporto della Fondazione Il Cuore si Scioglie. Due occasioni speciali per immergersi nelle armonie senza tempo della musica classica, tra eleganza, bellezza e atmosfere uniche. Per informazioni chiamare al 353 4799903 o scrivere una mail all’indirizzo [email protected].