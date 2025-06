L’ex scuola di Bassa. Dalle ceneri nasce un centro polivalente

Sarà un centro con spazi polivalenti che potranno essere utilizzati per attività educative, ricreative e sociali. Abbiamo ridato decoro ad uno spazio dismesso da molto tempo. Il percorso per arrivare fin qui è stato lungo e non semplice, sia per ottenere i finanziamenti che per portare avanti le opere. Concluse grazie all’impegno dei progettisti, della ditta e del nostro ufficio tecnico che ringrazio". La sindaca di Cerreto Guidi, Simona Rossetti, ha così commentato l’inaugurazione del nuovo centro polifunzionale di Bassa, il cui taglio del nastro è avvenuto stamani alla presenza della prima cittadina, del senatore Dario Parrini, del consigliere regionale Enrico Sostegni e del consigliere delegato per la pianificazione territoriale della Città Metropolitana di Firenze Massimo Fratini. Gli interventi hanno preceduto la benedizione del vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi e la scopertura della targa che certifica l’intitolazione dello spazio a don Lido Marini che per molti anni si era speso a favore della comunità di Bassa.

Il progetto di riqualificazione dell’ex-scuola materna, oltre a contrastare le dinamiche di degrado dell’edificio, risponde nelle intenzioni di chi amministra alla necessità di avere servizi culturali e sociali rivolti alla cittadinanza. Un’operazione da circa 899mila euro, con la somma necessaria ottenuta con un finanziamento Pinqua/next generation Eu Pnrr (per 399mila euro) con un finanziamento Rt Rigenerazione Urbana (per 400mila) e con risorse comunali per 100mila euro. La riqualificazione è arrivata in seguito all’intesa tra la Parrocchia di Santa Maria Assunta e il Comune con l’atto di costituzione di usufrutto trentennale dell’immobile. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di far sì che la nuova struttura diventi in breve un punto di aggregazione per la frazione. E non solo.