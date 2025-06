Palazzo Leggenda con tante proposte

A Palazzo Leggenda giugno finisce in bellezza, tra partite avvincenti, storie da sogno e laboratori creativi. Dal 24 al 28 giugno, la biblioteca di via Paladini a Empoli apre le sue porte a chi ha voglia di giocare, leggere, creare.

Martedì alle 10.30, c’è "Giochiamo a…", una mattinata tra i giochi da tavolo, dai classici ai più moderni, per esperti e principianti dai 7 ai 16 anni. Mercoledì 25 alle 17, con "Dal libro al fare", partendo dal libro "Non aver paura piccolo granchio" i bambini dai 2 ai 7 anni saranno trasportati dalle onde della fantasia nel mondo marino per poi creare il proprio granchietto.

Tornano i "Gruppi di lettura a Palazzo", giovedì 26 alle 10.30, con "Book Break", una mattina di letture per l’estate pensate per ragazze e ragazzi dai 15 ai 17 anni. Un momento per scambiarsi consigli, curiosare tra romanzi avvincenti, storie leggere e titoli perfetti da portare in vacanza. Sempre giovedì dalle 9.30 alle 12.30, nell’ambito di "Un libro per l’estate" personale esperto sarà a disposizione per dare consigli di lettura. Alle 17 i baby lettori dai 6 ai 12 anni potranno prendere parte al laboratorio "Nuvolette nel cocomero!", mentre venerdì 27 alle 17, in "Una torre di storie", prendono vita le letture dei bibliotecari per bambini dai 2 ai 7 anni.

E si arriva a sabato con vivaci attività in inglese alle 10.30 (da 6 a 10 anni) e ancora laboratori (da 2 a 6 anni) per celebrare il talento di Eric Carle. Prenotarsi allo 0571 757873.