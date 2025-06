“Empoli Classic - Passione e Motori“, un successo verso il rush finale

La Mille Miglia è passata, ma ha lasciato dietro di sé una scia di emozioni, curiosità e passione che ancora, fino a stasera, tengono vivo il cuore della città. Dopo l’entusiasmante tappa di venerdì, con il centro storico gremito tra applausi, selfie e motori rombanti, a Empoli non si spengono i riflettori. La tre giorni dedicata al fascino vintage delle auto d’epoca (e non solo), "Empoli Classic – Passione e Motori", chiude in bellezza proprio oggi, regalando un’ultima giornata densa di appuntamenti. Gran finale, dunque, per la manifestazione che ha saputo trasformare la città in un vero e proprio museo a cielo aperto del motorismo d’epoca. Il passaggio della Mille Miglia ha inaugurato ufficialmente l’evento, inserito nel cartellone regionale "Arcobaleno d’Estate", promosso da La Nazione, Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e organizzato da Confesercenti. Per tutto il weekend poi, le piazze di Empoli si sono trasformate in punti d’incontro per appassionati, curiosi e famiglie, tra raduni, esposizioni e show.

Oggi si replica con piazza Gramsci che torna a fare da ‘arena’ del motorismo, animata da tre spettacolari show in programma alle 11, 16 e 19. In piazza della Vittoria, fin dal mattino, spazio al fascino senza tempo con l’esposizione e la parata di auto e moto costruite fino al 1940: veri gioielli d’epoca, capaci di emozionare anche i non esperti. La festa si snoderà tra via Roma, via Salvagnoli e piazza del Popolo; anche oggi in piazza delle Stoviglie si potrà curiosare al mercatino d’autore a caccia di oggetti originali e memorabilia che sanno di passato. La notte sarà a ritmo di musica con l’Emporium Rock Fest Live Concert a chiudere la manifestazione in un’esplosione di energia. Luci, suoni e motori: Empoli saluta la Mille Miglia, stasera, con lo stesso spirito con cui l’ha accolta, unendo cultura e divertimento, eleganza e vitalità. Ingresso gratuito e truck food attivi anche a pranzo.