Bisenzio Race: al via la seconda edizione dell'ultra maratona lungo il fiume

Si rinnova oggi l’appuntamento con la Bisenzio Race, giunta alla seconda edizione. Il via dell’ultra maratona sarà alle 8,30 dai giardini di viale Montegrappa ed i suoi i partecipanti correranno per otto ore lungo il fiume Bisenzio su un circuito di 6 km da ripetersi fino alle 16,30. Insieme all’ultra maratona sono in programma alcune gare su percorsi più corti, come la camminata di 6 km, la 12, la 24 e la 42 km.

"Sarà la seconda edizione di questo appuntamento che vede partecipare atleti super maratoneti da tutta Italia – spiega Antonio Spichetti, ideatore della corsa –. Ma abbiamo organizzato tutto dando la possibilità a chiunque di partecipare anche con percorsi più corti". Lo scorso anno nel maschile ad imporsi fu Leonardo Castro (Gs Maiano) che percorse 89 km e 900 metri, distanziando di 500 metri il secondo Matteo Sansoni (Us Nave), mentre al terzo posto si è classificato l’ultramaratoneta pratese Antonio Mammoli con 88 km e 640 metri. A livello femminile la vittoria andò invece a Lavinia Ionescu (Podistica San Salvo).

M.M.