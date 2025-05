Un fine settimana nel segno dei piazzamenti per il Team Soudal di Montemurlo con il secondo posto di Adelheid Morath e la buona prestazione di Alessio Agostinelli, appena fuori dalla Top 10 maschile.

Dopo la magnifica vittoria alla Vuelta Ibiza MTB, il Team Soudal era atteso nella prima grande gara di un giorno della stagione, la Bike Marathon di Riva del Garda. Il miglior risultato maschile del team sul leggendario tracciato Ronda Extrema di 82,77 km con 3.434 metri di dislivello è stato il 12° posto di Alessio Agostinelli, che al suo debutto in una "vera" marathon.

La Ronda Extreme Women ha visto invece brillare Adelheid Morath con una prestazione di grande carattere.

Adelheid ha condotto la gara in solitaria per oltre 4 ore, dimostrando eccellente condizione fisica. Solo una caduta nell’ultima discesa – che le ha procurato una slogatura e un lieve trauma alla testa – le ha impedito di conquistare la vittoria, consentendole comunque di tagliare il traguardo in seconda posizione. Senza fortuna la gara per Leonardo Paez, tra i favoriti della vigilia, per Dario Cherchi, limitato da un malessere e da un improvviso blocco alla schiena durante la notte, per Sandra Mairhofer, costretta al ritiro dopo un errore di percorso.

Prossimo appuntament per il team pratese all’Isola d’Elba, nella gara di Capoliveri, prova di apertura della Hero UCI World Cup Marathon. Un appuntamento di prestigio. Antonio Mannori