Trofeo Cardinali, i vincitori. Grande festa a Gualdo Tadino

GUALDO TADINO – Il Trofeo "Andrea Cardinali" è stato vinto dal fiondatore Gabriele Giayvia di Porta San Martino e dall’arciere Luca Castagnoli di Porta San Facondino. Dietro di loro si sono piazzati (nella fionda) Sergio Sabatini di Porta San Martino, Samuele Berardi e Daniele Berardi di Porta San Benedetto; nell’arco Daniele Astolfi di Porta San Benedetto, Emanuele Garofoli e Daniele Maurizi di Porta San Martino (nella foto di Sofia Raggi g.c.)

Belle e pregevoli anche le prestazioni dei più giovani; nella fionda il trofeo è stato conquistato da Loris Cani di San Facondino, seguito in classifica da Mattia Shahini di San Facondino, Simone Farabi di San Benedetto e Jacopo Ceccarelli di San Donato. Nell’arco, trofeo per Matteo Paoletti di San Facondino, seguito in graduatoria da Tommaso Luccioni, Lorenzo Cardoni di San Benedetto e Lorenzo Sannipoli di San Facondino.

L’evento, giunto alla 26^ edizione, organizzato dall’Ente Giochi in tandem con le Porte, ha avuto pieno successo, nonostante la pioggia abbia prodotto qualche ritardo per le gare eliminatorie del pomeriggio. In serata anche una bella cornice di pubblico, portaioli e turisti.

Il Presidente dell’Ente Giochi, Christian Severini ha ringraziato quanti hanno operato ai diversi livelli per la riuscita dell’evento; ed ha detto: "Il Trofeo Cardinali non è solo una gara: è il segno concreto della passione, dell’impegno e dello spirito di appartenenza che anima la nostra comunità. Continuiamo a custodire e far crescere questa eredità".

Alberto Cecconi