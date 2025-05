Fiorani e Turchetti vincono la “Sfacchinata“

GUALDO TADINO - Andrea Fiorani e Giulia Turchetti sono i vincitori della 34^ edizione della Sfacchinata, la gara podistica diventata una classicissima dell’Umbria. Circa 300 gli atleti iscritti alla gara che prevedeva un percorso veloce di 10, 1 km; Fiorani di “Fano Corre L. Tonelli“ è arrivato primo in 34’10’’, accolto da un meritatissimo applauso; tanti applausi anche per Turchetti della “Atl. Capanne“, prima classificata tra le donne, che ha chiuso in 39’53’’ (media 3,57). Lo start c’è stato in piazza Martiri, dopo un minuto di silenzio in memoria di Nino Benvenuti e la benedizione di don Kleber: lo ha dato il sindaco Massimiliano Presciutti, accompagnato dall’assessore Jada Commodi. Gli atleti, percorso il centro storico, si sono involati verso San Rocco, Canale, l’antica Flaminia, il quartiere Biancospino, con l’arrivo in via Cavour. Il podio assoluto maschile è stato completato da Nicola Pirilli della “TX Fitness“ con 34’28’’ e da Filippo Buoncompagni della “Pietralunga runners“ con 34’40’’. Nel podio femminile secondo piazzamento per Maria Vittoria Mari della “Atl. Urbania“ con 40’35’’, seguita da Sara Cortona della “Atl. Il Colle“ con 41’06’’. I premi alle società per numero di classificati sono andati a Winner Foligno, Podistica Avis Fabriano, Pietralunga Runners, Assisi Runners, Atletica Il Colle. L’Atletica Taino, organizzatrice della corsa, ha ricevuto attestati per l’ottima gestione. Prossimo appuntamento domenica 13 luglio a Valsorda con “Tra i Monti de Gualdo“.

A.C.