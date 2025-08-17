Trofeo Cardinali. Tutto pronto per la sfida

GUALDO TADINO - Il Trofeo “Andrea Cardinali“, atteso appuntamento per arcieri e frombolieri dei Giochi de le Porte, si svolge oggi nel centro storico cittadino. E’ la 26esima edizione dell’evento, intitolato alla affettuosa e grata memoria di un giovane contradaiolo, grande anima della festa della città. E’ il preludio alle gare che assegneranno punti fondamentali per la conquista del Palio di San Michele arcangelo, in calendario per l’ultimo fine settimana di settembre. I "giocolieri" della quattro Porte oggi si ritrovano nella piazza Martiri, per il confronto ufficiale, dopo tanti allenamenti e prove di tiro fatti privatamente o nelle strutture della propria Porta. La gara che li attende, ora, però, si svolge in una piazza gremita di contradaioli, che tiferanno per i propri portacolori: serviranno nervi molto saldi, perché non mancherà l’agonismo. Sarà indispensabile anche l’abilità tecnica, cresciuta negli anni, e che ha avuto tante conferme pure su palcoscenici di rilievo internazionale, come accaduto di recente ai tiratori con la fionda, che hanno conquistato il titolo tricolore e quello continentale europeo.

Alle 17 si inizia con le gare eliminatorie, nelle quali saranno impegnati tiratori nelle categorie junior e senior per decidere chi parteciperà alle finali; alle 19 saranno aperte tutte e quattro le taverne; dopo la cena, c’è la sfilata del corteo con tutti i tiratori che si saranno qualificati per la fase finale; ed alle 21,30 il via alle gare ad eliminazione diretta, che assegneranno l’ambito e prestigioso “Trofeo Andrea Cardinali“.

A.C.