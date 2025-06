Le gare trasmesse anche in Usa. Nuove regole sul sabbione. Un magnifico Conti per la finale

di Carlo Casini

FIRENZE

Sarà il presentatore televisivo Carlo Conti il Magnifico Messere della finale di San Giovanni del Calcio storico.

Mentre per le due semifinali, questa prestigiosa carica un tempo riservata ai Gonfalonieri di Giustizia sarà data ai campioni di nuoto della Rari Nantes Florentia Lorenzo Zazzeri, Matteo Restivo e Filippo Megli, nella prima disfida del 14 che vedrà sul sabbione i Rossi combattere contro gli Azzurri; in quella del 15 invece, Bianchi contro Verdi, il titolo di Magnifico Messere andrà a Francesco Puleo, allenatore e fondatore dell’omonimo team, "che non posso ancora chiamare maestro perché maestri si diventa dopo i 40 anni, ma per me è già un maestro", chiosa l’assessora allo Sport Letizia Perini, mentre quello di Leggiadra Madonna alla pugilessa Martina Righi.

Con il 2025 arrivano anche delle modifiche al regolamento. Le più sostanziali, annunciate dal presidente Michele Pierguidi, quella dell’assegnazione comunque della caccia a un attaccante che si dovesse trovare a sbagliare il tiro perché ostacolato deliberatamente da una figura d’ordine. Una misura scaturita dopo un contestato episodio nella sfida Bianchi-Rossi.

Vietati poi i colpi sopra la linea del collo al portatore di palla. Infine, Pierguidi ha chiarito che "se anche quest’anno si dovesse andare alla ‘caccia d’oro’ (tempo supplementare, che, in caso di parità alla fine dei regolamentari, si gioca finché una squadra non segna, ndr) al termine del tempo devono essere rispettati 5 minuti di riposo".

Una sottolineatura dovuta alla polemica nata dopo la finale di anno scorso (vinta dai Rossi proprio con la caccia d’oro su Santa Croce), in cui la pausa non fu rispettata. Ma c’è un’altra novità di cui non si è parlato durante la presentazione, probabilmente perché non condivisa da tutti i colori: la possibile riabilitazione dei calcianti dopo sette anni ‘incensurati’.

"Questo è probabilmente il gioco più bello al mondo da vedere. Perché lo si gioca in una piazza incredibile, Santa Croce, perché è preceduto da un corteo meraviglioso di 550 figuranti, perché è un gioco che contiene componenti di tanti sport, ma soprattutto contiene una nota fondamentale, il suo cuore: l’amore per la città e per il proprio colore", ha evidenziato Pierguidi.

"Stiamo ricevendo richieste da tutto il mondo, soprattutto dagli Usa che da ormai anni si è appassionata al calcio storico", ha dichiarato l’assessora Perini. E infatti presenti alla manifestazione anche soci della Tekmerion, holding americana che ha vinto il bando del Comune. La società ancora non ha annunciato i propri programmi, ma si sa che la partita sarà trasmessa su Dazn e su Zeam, piattaforma Usa (da noi, invece, su Toscana Tv).

"La manifestazione sta assumendo un respiro internazionale e ci richiede anche tanta responsabilità in più perché vogliamo mantenere e, garantire sempre al meglio, le nostre tradizioni e, al tempo stesso, farle conoscere sempre più – ha continuato l’assessora –. Non mancheranno i brividi quando sentirò il ‘saluto alla voce’ ma l’attenzione maggiore sarà dedicata ai calcianti e ai figuranti del corteo storico che consegneranno a tutto il mondo le immagini di questo momento così importante". E poi ha ricordato che i quattro colori in città sono attivi 365 giorni l’anno: "Portano avanti attività sportive soprattutto per giovani con difficoltà economiche e disabili".

Le partite avranno inizio alle 18 e saranno precedute dal corteo storico della Repubblica Fiorentina che partirà alle 15.45 da piazza Santa Maria Novella. Già, ma come allevare i figuranti di domani? "Il lunedì e il giovedì, al Ridolfi (Campo di Marte), c’è la scuola di musici e sbandieratori gratis per tutti i bambini", invita Pierguidi.