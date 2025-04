Corse, incubo pioggia. Maltempo a Monticiano. Sopralluogo sulla pista

di Laura Valdesi

SIENA

Il sopralluogo fatto ieri mattina alla pista di Monticiano – sono stati visti i volti noti del Comune al ’Tamburo’ – ha fruttato il semaforo verde alle corse odierne dei cavalli dell’Albo. Ma la pioggia che è caduta in serata, anche a Monticiano, rischia di far traballare l’atteso appuntamento, dopo già tanti rinvii per il maltempo. Sarà dunque necessaria un’ulteriore verifica, come sempre, per capire se i 42 mezzosangue convocati da palazzo pubblico si potranno addestrare regolarmente. Altrimenti è probabile che il Comune recuperi a breve le corse, altrimenti l’arco temporale disponibile da qui al 10 giugno si stringe notevolmente. Interessante notare fra le accoppiate Antonio Mula che monterà Comancio della scuderia Zedde nella quarta corsa. E tantissimi giovani – da Nieddu a Manca, a Turco fresco reduce del palio di Bomarzo per esempio – quasi a segnare un ricambio generazionale (vedremo se sarà così anche il 2 luglio) a cui i dirigenti stanno pensando.

Prima corsa (ore 15)

Earl (Angioi), Ermesethiesi (Manca), Dada (Putzu), Estrella olianesa (Andrea Sanna), Drappellone (Chessa), Superchioma (Columbu), Anda e Bola (Murtas)

Seconda corsa (ore 15,30)

Estupendo lord (Mula), Doctor Donald (Giorgi), Diosu de campeda (Puddu), Credere (Nieddu), Amarcord de Mores (Selvaggia Pianetti), Zenis (Murtas), Arestetulesu (Enrico Bruschelli).

Terza corsa (ore 16)

Etue (Turco), Extraterrestre (Giannetti), Diocleziano (Carboni), Tempesta blu (Rivola), Desiderata (Murtas), Bombolina (Manca), Volpino (Putzu)

Quarta corsa (ore 16.45)

Cobalto da clodia (Columbu), Compilation (Guglielmi), Dedalo king (Nieddu), Dorotea Dimmonia (Enrico Bruschelli), Fenomenale (Murtas), Baila (Chiavassa), Comancio (Mula).

Quinta corsa (ore 17.15)

Ecthelion (Carboni), Gioia pura (Puligheddu), Eberardo (Puddu), Zinias (Mula), Cleofe (Manca), Ermosa de campeda (Giannetti), Criptha (Mannucci).

Sesta corsa (ore 17.45)

Esmeralda baia (Chiavassa), Enpire (Fristeri), Corallo sardo (Puligheddu), Acqua rossa (Columbu), Diarko (Nieddu), Ungaros (Murtas), Ares elce (Guglielmi).