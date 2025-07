Mps-Mediobanca al via. Consob e Antitrust autorizzano l’Offerta. In Borsa dal 14 luglio Ieri si sono conclusi gli ultimi passaggi, l’annuncio in tarda serata. Per quaranta giorni operativi, fino all’8 settembre, si potrà aderire. La parola, come invocato dall’ad Lovaglio, ora passa al mercato.