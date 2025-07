Gotti e il nome Spago: "Ci ricorda la canzone che cantiamo sempre"

di Laura ValdesiSIENAC’è un nuovo fantino di Piazza e si chiama Spago. All’anagrafe Michel Putzu, 35 anni, che debutterà con il giubbetto del Drago. L’ultimo esordiente in Camporegio era stato Ares nello Straordinario 2018. "Perché Spago? Ci ricorda la canzone che cantiamo sempre ’finché dura di questo spago... siamo del Drago’. Volevo che sia Michel che tutta la Contrada restasse coinvolta nel suo soprannome", spiega il capitano Jacopo Gotti. Che svela di aver detto alla cena della prova generale "non voglio andare su agenti atmosferici, catastrofi, cognomi o nomi, roba del genere. Desideravo qualcosa legato al Drago. Un signore di Camporegio mi ha acceso la lampadina. Ed è venuto il nome". Lo ascolta Michel Putzu che è al settimo cielo per l’esordio tanto atteso. "Mi piace il nome, Contentissimo. L’ho aspettato tanto", le parole del fantino. "Sto realizzando un sogno e voglio onorare questo soprannome. Come mi sono trovato nel Drago? Benissimo, sono stati giorni splendidi. Quanto a Diosu è venuto avanti. Mi posso giocare la carta quest’anno perché ci sono".

"Devo ripagare la fiducia data da questa grande Contrada", spiegava ieri mattina in Comune Francesco Caria detto Tremendo uscendo dalla segnatura. Consapevole dell’opportunità di tornare nel giro di Piazza su un cavallo che ha una buona pedalata. "Può avere delle qualità - diceva il capitano Franco Ghelardi riferendosi ad Arestetulesu –, credo che Tremendo le possa tirare fuori. La fiducia è ben riposta".