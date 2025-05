Zedde e Gavino, che fiammata. Sanna su Bramosu si fa vedere. Peserà il gioco delle rivalità

di Laura Valdesi

SIENA

Diciamo la verità: Giuseppe Zedde (Cappiano) su Dididomodossola di rincorsa nella prima batteria e Gavino Sanna (Samo) su El Rey, stessa posizione ma nella seconda batteria di prova, hanno impressionato. E fatto salire le quotazioni di queste due accoppiate. Con una differenza: Zedde, che pure monta uno dei cavalli più desiderati alla vigilia dell’assegnazione, ha l’avversaria Ferruzza con Sebastiano Murtas su Enalotto super che per ora appare nascosta ma domenica giocherà tutte le carte in una volta sola. Gavino Sanna ha invece il vantaggio di correre senza nemica, quindi nessuno dovrebbe ostacolarlo. Spunti interessanti di un palio, quello di Fucecchio, molto seguito dalle dirigenze senesi. A caccia di ’letture’ in vista dell’estrazione a sorte che darà l’accelerata alle strategie di Provenzano. Una pista sicuramente diversa da Piazza, nessun paragone. Comunque un test per valutare motivazioni, testa e tenuta dei fantini. Restando in tema ’nemiche’ Antonio Siri (Torre) su Premiere da clodia dovrà guardarsi (e viceversa) da Antonio Mula (Massarella) su Bonvojage mentre il vincitore del 2024 Francesco Caria (Raimonda) su Dimmi di sì ha Enrico Bruschelli su Assalto in Porta Bernarda. Rivale anche per Carlo Sanna (Borgonovo) su Bramosu de Campeda che nella prima prova si è fatto vedere (eccome) : a indossare il giubbetto delle Botteghe è una ’volpe’ come Valter Pusceddu su Exuberant. Intanto alla zitta Dino Pes, che è tornato in San Pierino montando Ceccobiondo, ha provato forte vincendo la prima prova. La seconda è stata appannaggio di Antonio Siri (Torre), anche se Bruschelli aveva preso bene la mossa, così come Andrea Coghe (Querciola) su Eccolo ha aperto il gas. Chi avrà un’occasione preziosa per farsi apprezzare rafforzando il credito accumulato lo scorso anno con il debutto in Piazza è Andrea Sanna che su Diamante sauro in Sant’Andrea ha le carte giuste per fare bene. E prenotare un giubbetto per il 2 luglio.

Grandi assenti i due big Jonatan Bartoletti e Giovanni Atzeni. Quest’ultimo, comunque, si è tolto una grandissima soddisfazione ieri in ippodromo a Firenze dove Zeta Penny, nonostante i dieci anni, ha vinto battendo la compagna di scuderia più giovane e accreditata, Fauda.