Monticiano, è calato il sipario. Giannetti vince e detta legge . Il biondo Remorex si ’nasconde’

di Laura ValdesiSIENAMonticiano, addio (probabilmente) alla prossima stagione. Al 2026. Ieri l’ultimo appuntamento al ’Tamburo’ per i cavalli dell’Albo che sono stati ’graziati’ dal meteo, visto che ieri mattina pioveva. E che nel pomeriggio ci sono stati temporali sparsi nella provincia. Proprio a causa del maltempo ai mezzosangue che si preparano per la Piazza quest’anno basterà aver fatto un solo appuntamento a Monticiano anziché due. C’è invece ancora tutto il tempo utile per essere in regola con le presenze richieste dal Comune a Mociano dove il sipario calerà il 10 giugno.

L’aria è già cambiata. Alla situazione statica che ha caratterizzato le corse del 2025 visto che c’erano solo cinque Contrade che correvano di diritto, si sta sostituendo l’attesa per l’estrazione a sorte di domenica che sarà quella di un un mezzo Palio straordinario, stante i numeri. Il palcoscenico ieri è stato appannaggio dei fantini giovani e che hanno voglia di emergere. A partire da Alessio Giannetti che ha centrato due successi, il primo su Eracorona, il baio di 5 anni di Lorenzo Pasquinuzzi che ha mandato in pensione Vitzichesu, e il grigio Oceano da Clodia di Augusto Posta, ben condotto alla vittoria nella terza corsa pur avendolo montato all’ultimo tuffo al posto di Diego Minucci, caduto nella prima batteria, che si era fatto medicare al volto dai sanitari. L’inizio della giornata è stato segnato infatti da ben tre cadute proprio nella corsa iniziale. Il primo ad andare giù Minucci che era su Balzana e stava spingendo forte nella spianata prima del Casato. Poi è caduto anche Michel Putzu da Daredevil, infine Giovanni Puddu da Eberardo. Il baio di Westerman ha continuato a galoppare forte anche scosso, vincendo davanti ad Andrea Chessa su Ebaciami, terzo Manca su Esmeralda Elite. S’impenna al canape nella seconda batteria Bonitas, montata da Puligheddu, che poi si comporta bene giungendo terza. Ma deve vedersela con un Giannetti questa stagione scatenato che vince senza mollare mai su Eracorona davanti alla cavallina Dada che sta crescendo, spinta da Putzu. Subito dopo arriva la doppietta di Giannetti che si affiata benissimo con Oceano da Clodia in una corsa dove le posizioni restano invariate fino al termine: secondo è Manca su Enzolino di Gavoi, terzo Salvatore Nieddu su Dedalo king. Travagliatissima la partenza della quarta corsa che vede poi il testa a testa fra Putzu su Moresco, subito avanti, e Puddu su Fenomenale che proprio all’ultimo tuffo vince. Terzo è Federico Fabbri su Corinne Clar. Quanto a Remorex, l’unico nome coronato ieri in pista, Columbu non ha forzato il ’biondo’ che nonostante i suoi 15 anni ha mostrato di avere sempre classe. Bello spunto al pronti via di Desiderata ma è poi l’esperienza di Donrodrigo a prevalere su tutti, regalando il successo a Putzu che lo accarezza all’arrivo. L’ultima zampata la dà Andrea Coghe su Elly, già in grande spolvero a Monteroni, primeggiando nella battaglia con Puligheddu su Gioia pura.