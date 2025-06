Bruno Passalacqua. Tempo di semifinali

CALCIO

E’ tutto pronto per le semifinali della Coppa Bruno Passalacqua. Stasera e domani sera in campo quattro formazione per i due ambitissimi posti che varranno la finale del 27. Stasera in campo Invictasauro-Nuova Grosseto e domani Venturina-Follonica Gavorrano. Due sfide per due posti in palio per la finalissima in programma venerdì sera nel campo di via Lago di Varano dell’Invictasauro. La semifinale di stasera vede in campo Invictasauro e Nuova Grosseto. Quest’ultima aveva eliminato ai rigori il Sant’Andrea nei quarti di finale: erano occorsi 120’ e nove tiri dal dischetto per giungere a questo responso, un itinerario ricco di emozioni, stati d’animo altalenanti, fiducia e dubbi. L’Invictasauro invece nel proprio quarto aveva eliminato per 3-0 l’Atletico Piombino privo di troppi titolari per costruire il successo.

Nella seconda semifinale di sfidano il Venturina, vincitori lo scorso anno, e capace di eliminare il Grosseto ai quarti di finale. Una doppietta nel finale di Godano era valsa la vittoria per 2-1 sui biancorossi con la formazione di mister Bucciantini brava a domare un avversario favorito. Il Grosseto, oltre che a mangiarsi i gomiti, abbandonava la contesa. Il capolavoro di Bucciantini e il suo drappello, detentori del trofeo, affonda le radici sulla marcata convinzione che nessun avversario è imbattibile, sulla fiducia totale in se stessi e sull’affidamento delle proprie capacità non solo tecniche e fisiche.

Di fronte un Follonica Gavorrano capace di eliminare il Siena in una sfida il cuo fulcro dell’incontro risiede al minuto 15, momento in cui Giannoni trasformava il penalty nato da una leggerezza di Paolucci sfociata poi nell’atterramento in area di Moroni. Intorno all’episodio ruotava una sfida dove il Siena ha tenuto palla senza mai trovare uno sbocco sicuro per cercare la porta.