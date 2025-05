Under 18, show continuo. Due azzurri in semifinale

Due azzurri hanno raggiunto le semifinali della quarantunesima edizione del torneo internazionale Città di Prato under 18. Nel tabellone maschile a qualificarsi è stato Matteo Sciahbasi, che ha superato 7-5 al terzo set il sudafricano Connor Doig, numero quattro del seeding. L’italiano oggi si troverà di fronte per l’ingresso alla finalissima lo sloveno Ziga Sesko, vincitore a Firenze e finalista a Salsomaggiore, che ha superato il turco Gokpinar con un netto 6-3 6-1. E’ lui adesso il grande favorito per la vittoria nel torneo. Nella parte bassa del tabellone l’azzurro Filippo Alfano è uscito di scena dopo un match durato 3 ore contro il bulgaro Dimitar Kisimov. Il piemontese, che si allena all’Accademia di Piatti e che aveva raggiunto i quarti sia a Firenze che a Salsomaggiore, dopo aver vinto il primo set 64 è stato tradito dalla stanchezza ed il bulgaro ne ha approfittato per conquistare la semifinale vincendo gli altri due set 6-3 6-3. Oggi Kisimov sfiderà il rumeno numero due del seeding e 56 Itf Alejandro Mateo Berge Nourescu, che ha avuto la meglio ai quarti sul turco Kerem Yilmaz per 7-5 6-3. L’altra azzurra che è riuscita a raggiungere le semifinali è la toscana Sveva Pieroni, che ha sconfitto al terzo set l’americana Ireland O’Brien 6-1 2-6 6-4. Un match molto tirato in cui l’allieva del maestro Brunetti ha ancora una volta ben figurato. In semifinale la Pieroni se la vedrà con la vincitrice dell’altro confronto più seguito ed applaudito dei quarti, quello tra la tredicenne giapponese (classe 2011) proveniente dalle qualificazioni Sakiho Miyazawa e la francese Dune Vaissaud con il primo set vinto dalla transalpina 6-1; poi la giovanissima nipponica è riuscita a conquistare il secondo 6-3 ed a portare la sfida al terzo andando sopra 4-1 ma facendosi recuperare fino al 4-4 e chiudendo quindi sul 6-4. Nell’altra semifinale saranno invece di scena la ceca Denisa Zoldakova e la tedesca Mariella Thamm, numero uno del torneo.

Massimiliano Martini