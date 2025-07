Addio a Bruno Rosa. Alfiere del basket pratese

Il mondo della pallacanestro pratese piange la scomparsa di Bruno Rosa, storica figura del movimento provinciale della palla a spicchi negli anni del boom di questo sport.

A comunicarlo è la Pallacanestro Prato Dragons, società alla quale Rosa è stato sempre molto vicino in questi ultimi anni, anche se senza ricoprire incarichi a livello tecnico.

Rosa si avvicinò al basket negli anni del liceo, divenendo presto allenatore, prima nel settore femminile con l’Athena e poi con diverse formazioni della Pallacanestro Prato fino al momento della fusione con la Polistrade nei primi anni ‘90.

In carriera vanta anche di essere stato allenatore nel settore giovanile della Pallacanestro Firenze.

L’impegno professionale come medico non gli permise di proseguire la sua attività di coach ad alti livelli ma non affievolì la sua passione, che riversò nel settore amatoriale guidando fino a pochi anni fa diversi gruppi di storici protagonisti della pallacanestro cittadina.

"Assiduo spettatore dei Dragons – ricordano dal club pratese –, si riprometteva di tornare a vivere da vicino la sua passione per il basket una volta conclusa la carriera professionale. Purtroppo il destino ha deciso diversamente".

Tanti i ricordi che sono stati postati nella pagina social della società.

Moltissimi gli appassionati, tifosi ex giocatori, amici che hanno ricordato Bruno Rosa.

Un saluto, una foto, un emoticon per ricordare una figura di spicco della pallacanestro pratese che aveva unito conoscenza dello sport alla passione più pura, una miscela che era diventata simbolo di attaccamento ai colori cittadini e alla voglia di stare sul parquet.

"Ciao Bruno! Prima o poi lo vinceremo questo campionato..." ha scritto la società.

