Addio a Rosa, la gentile signora dei fili e bottoni

L’allegro e colorato negozio di via XX Settembre era un abituale incrocio tra sarte e casalinghe in cerca di fili, stoffe e cerniere e calciatori amatoriali in processione per richiedere a Eumene Lodovici, per anni responsabile dell’Uisp, la riduzione delle squalifiche rimediate in campo. In quel continuo via vai di richieste la signora Rosa Lazzini rappresentava la calma e gentilezza. E con il sorriso che ogni giorno dispensava ai clienti si è spenta all’età di 89 anni all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. E’ stata per anni il punto di riferimento del settore merceologico perchè nel suo bazar era davvero possibile trovare tutto, unito alla competenza e sempre al consiglio giusto. Qualche anno fa ha perso in rapida successione prima il marito Eumene poi il figlio minore Roberto. Dolori forti che hanno accompagnato la signora Rosa fino agli ultimi giorni, sostenuta dall’affetto degli altri due figli Stefano e Barbara. Rosa Lazzini abitava in via Aldo Moro e da qualche tempo le sue condizioni di salute si erano aggravate fino all’ultimo ricovero all’ospedale sarzanese dove si è spenta l’altra mattina. I funerali si terranno domani, lunedì, alle 10.30 alla chiesa di Nostra Signora del Carmine nel quartiere della Trinità a pochi passi dalla sua abitazione. Alla famiglia Lodovici le nostre condoglianze.

Massimo Merluzzi