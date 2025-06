Calciomercato: Boriosi verso il Sansepolcro, Alberoro ingaggia Venuto

Potrebbe perdere anche Matteo Boriosi la Baldaccio Bruni. L’attaccante, autore di 16 reti nell’ultima stagione di Eccellenza, potrebbe infatti passare al Sansepolcro salendo quindi in serie D. La trattativa è ben avviata e potrebbe portare presto alla classica fumata bianca. Fumata bianca che invece è arrivata ad Alberoro. I rossoblù hanno messo a segno un importante colpo di mercato. Dal Pienza arriva l’attaccante Francesco Venuto, autore di 13 reti all’ultima stagione. Un innesto di valore per alzare il livello tecnico della formazione di Riccardo Franchi. Dopo la partenza del capitano e bomber Giacomo Bonci, passato al Montagnano, i biancorossi si consolano con un colpo di esperienza in attacco. Dall’Alberoro arriva infatti Nico Bastianelli, classe 1990, con all’attivo 120 gol tra Eccellenza e Promozione indossando le maglie di Chiusi, Valdarno, Castiglionese, Sansovino e appunto Alberoro. Riccardo Moretti nel frattempo saluta il Tegoleto e passa all’Ambra. Il difensore classe 1993 sarà quindi uno dei perni della retroguardia del nuovo allenatore Scarnicci con il quale ha già lavorato tra le fila dello Spoiano. Anche Matteo Bencivenni Stufi, trequartista classe 2000, vestirà la maglia dell’Ambra dove arriva dall’Incisa. La Fratticciola pesca dal Cortona Camucia e per la porta si assicura il classe 2005 Diego Attoniti. La Sangiustinese trova l’intesa per il tesseramento di Marco Ermini dal primo luglio in vista della nuova stagione. Tra le fila biancoverdi resteranno anche nella prossima stagione, in Seconda categoria, due difensori esperti come Lorenzo Scaramucci e Andrea Aiello entrambi confermati.