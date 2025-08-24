Scatta il festival dedicato alle Balze

CASTELFRANCO PIANDISCÒAl via il primo festival dedicato alle balze del Valdarno, il grand canyon locale divenuto Patrimonio Geologico Mondiale. Si parte domenica 31 agosto con "Le Balze del Valdarno-Patrimonio e identità del nostro territorio", una passeggiata alla scoperta dell’acqua zolfina organizzata dai comuni di Castelfranco Piandiscò e Terranuova Bracciolini con il patrocinio di Visit Valdarno, della Provincia di Arezzo, di Regione e della Fondazione dei Geologi della Toscana. "Questa passeggiata – ha dichiarato il sindaco di Terranuova Sergio Chienni – è un invito a camminare insieme, a riscoprire il nostro territorio". "È importante che i cittadini, soprattutto le famiglie, possano vivere questi luoghi non solo come spazi naturali, ma come parte della nostra storia e identità collettiva" ha invece aggiunto il sindaco di Castelfranco Piandiscò Michele Rossi. Si tratta dunque di un appuntamento aperto a cittadini, visitatori e turisti allo scoperta di uno dei paesaggi più suggestivi e di pregio della Toscana. Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 9 in piazza Vittorio Emanuele a Castelfranco di Sopra, luogo da cui avrà inizio la camminata. Si tratta di un percorso ad anello di 7,5 chilometri della durata di circa due ore, accessibile a tutti, anche a famiglie con bambini. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione obbligatoria al numero di telefono 339 8107582. Il sentiero permetterà di attraversare scorci unici, fino a raggiungere la sorgente dell’acqua zolfina. Qui i partecipanti potranno osservare da vicino il particolare affioramento sulfureo, con la sua caratteristica nota olfattiva di zolfo.Al termine del percorso sarà possibile inoltre approfittare di una visita guidata straordinaria all’abbazia di San Salvatore a Soffena, protagonista di un recente accordo di valorizzazione firmato dal comune di Castelfranco Piandiscò e dalla Direzione regionale dei Musei nazionali, un traguardo storico che punta al completo rilancio della badia. L’iniziativa di promozione della balze nasce con l’obiettivo di avvicinare le persone al proprio territorio, valorizzando luoghi spesso poco conosciuti, ma ricchi di storia e bellezza. Conosciute anche come smotte, sono il risultato dell’erosione dei sedimenti pliocenici lacustri del Valdarno da parte degli agenti atmosferici e dei corsi d’acqua.Francesco Tozzi