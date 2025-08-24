Professioni sanitarie, ultimi giorni per i corsi. L’80% al lavoro a un anno dalla laurea

Diventare fisioterapista, infermiere o tecnico di laboratorio biomedico. E’ possibile con i corsi di laurea triennali per le professioni sanitarie aperti ad Arezzo dall’ateneo senese. Si tratta di corsi universitari che offrono opportunità di lavoro immediato, basti pensare che si conta oltre l’80% di impiegati ad un anno dalla laurea. Sono gli ultimi giorni per iscriversi all’offerta didattica disponibile sul sito www.unisi.it. Grazie ad una convenzione dell’Asl Toscana sud est con l’ateneo senese, è possibile seguire alcuni corsi anche dalle sedi distaccate. Ci si può iscrivere tramite la procedura online entro le 12 del 26 agosto.

"L’iscrizione al Corso di Laurea in Infermieristica costituisce un’opportunità di crescita accademica e professionale di primaria importanza - spiega Silvia Bellucci, responsabile infermieristica per formazione, ricerca e lean management di Asl Tse. La formazione infermieristica, infatti, rappresenta un pilastro essenziale per garantire la qualità, la sicurezza e la sostenibilità dei servizi sanitari. Scegliere questo percorso significa contribuire, con responsabilità, allo sviluppo del sistema salute e al benessere della collettività".

"Intraprendere il percorso di studi nelle discipline sanitarie è un’opportunità per i giovani - spiega Daniela Cardelli, direttrice delle Professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione di Asl Tse. Al termine del percorso di studi potranno accedere a professioni particolarmente richieste e strategiche per il sistema sanitario nazionale. Discipline orientate alla persona, alle innovazioni tecnologiche e che vedono l’impiego già da tempo di realtà virtuale e intelligenza artificiale per migliorare diagnosi e riabilitazione".

Angela Baldi