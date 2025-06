Al via i corsi per Operatore Socio Sanitario (Oss)

Arezzo, 12 giugno2025 – Sono aperti i bandi per l’ammissione ai corsi per Operatore socio sanitario (Oss) promossi dall’Azienda Usl Toscana Sud Est.

Tutte le informazioni relative ai requisiti di accesso, alle modalità di iscrizione e alla struttura dei corsi sono disponibili online. Sono previsti due tipi di corsi: Corso base 1000 ore, aperto a tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Corso abbreviato, riservato a chi è già in possesso dell’attestato di qualifica di Addetto all’Assistenza di base (Adb) o titolo equipollente. Struttura del corso Il corso è suddiviso in due momenti formativi principali: Teorico: didattica, svolta in presenza presso le sedi formative situate nelle aree provinciali di Arezzo, Grosseto e Siena.

Pratico: stage, da realizzarsi all’interno delle strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda Usl Toscana Sud Est. Al termine del corso viene rilasciato un titolo abilitante, valido su tutto il territorio nazionale, che consente l’accesso all’impiego presso strutture assistenziali pubbliche e private. Finalità del corso Oss Il corso è finalizzato a formare un operatore in grado di intervenire, con un approccio centrato sulla persona, in situazioni di parziale o totale perdita di autonomia psicofisica.

L’Oss opera nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, sia in ambito ospedaliero, in RSA e a domicilio, collaborando in équipe con altri professionisti del settore.

Il suo ruolo è quello di soddisfare i bisogni primari della persona, promuovendone il benessere e il mantenimento dell’autonomia. Modalità di candidatura Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online attraverso il sito di ESTAR: www.estar.toscana.it Percorso: «Concorsi e selezioni» e quindi «Altri avvisi».

Sarà necessario compilare il modulo telematico seguendo le istruzioni riportate nel bando. Scadenza presentazione domande: Venerdì 12 settembre 2025, ore 12.00 (termine perentorio) Posti disponibili I posti sono distribuiti su tre sedi formative dell’Azienda, come segue: Corso 1000 ore – fino a un massimo di 120 posti Arezzo: 30/60 posti Grosseto: 30/60 posti Siena: 30/60 posti Corso abbreviato – fino a un massimo di 60 posti Arezzo: 30 posti Grosseto: 30 posti