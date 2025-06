Prato, lutto nel mondo del calcio: scompare a 56 anni Carmine Lotta

Prato, 13 giugno 2025 - Terribile notizia per il mondo del calcio pratese. Nella giornata odierna è infatti venuto a mancare, all’età di 56 anni e a causa di un brutto male, Carmine Lotta, allenatore della scuola calcio del CSL Prato Social Club. Di origini campane, si era trasferito nel 2007 a Prato per lavoro: di mestiere infatti faceva l’imbianchino. A pochi mesi dal suo arrivo in città, ha cominciato a collaborare con il Coiano Santa Lucia, dove è rimasto per 14 anni. Carmine lascia una moglie e due figli. La salma di “Nino” sarà esposta da domattina alle cappelle della pubblica assistenza a Coiano. Alle 9.30 di lunedì è previsto il funerale alla Parrocchia di Coiano. Il CSL Prato Social Club ha voluto omaggiare così la figura di Carmine: “Ricordare Nino Lotta non è semplice. Per noi era molto più di un collaboratore: era parte viva e integrante della nostra società sportiva. Una di quelle presenze che, con discrezione e costanza, contribuiscono a dare forma e anima a ciò che siamo. Presente al campo quasi ogni giorno, Nino sprigionava una passione autentica per il calcio giovanile e un amore profondo per i ragazzi che con dedizione e cura allenava. Sempre pronto a dare una mano, lo faceva con quella gentilezza e mitezza che lo hanno sempre contraddistinto. Ci mancherà immensamente. E non è un modo di dire. Ci stringiamo con affetto sincero al dolore della sua famiglia, e, pur con il cuore colmo di tristezza, sentiamo anche la gratitudine per aver condiviso con lui un tratto così importante del nostro cammino. Ciao Nino. Ti vogliamo bene. Per sempre”.