Coppa Diddi, che show. Dell’Olio forza nove

Una gara di prestigio con un campo partenti di eccellenza. La 77ª Coppa Dino Diddi ad Agliana non tradisce storia e tradizioni offrendo spettacolo al numeroso pubblico e proponendo uno splendido vincitore, il pugliese Francesco Dell’Olio, del team laziale Il Pirata Cosmetall Vangi che sul traguardo del viale Roma ha regolato i sette compagni di fuga. Una vittoria fortemente voluta da Dell’Olio al nono successo di una straordinaria stagione. È stato lui a propiziare la fuga dopo 34 chilometri al primo passaggio sulla salita di Seano, ha vinto anche i due successivi gran premi della montagna e poi ha provato a staccare tutti restando per una decina di chilometri da solo al comando. Gli altri non hanno mai mollato e il fuggitivo si è rialzato per poi batterli in maniera netta nella volata. Un vincitore dunque assoluto protagonista e bravi anche coloro che sono giunti con lui al traguardo a contendersi il successo ad iniziare da Ferraro e Minardi che hanno occupato i due posti d’onore. Per il vincitore i complimenti anche di Francesco Moser ospite d’onore di una corsa sempre bella con 170 partenti di 33 squadre, delle quali 4 straniere e la presenza del campione italiano Cingolani inferiore alle attese come la squadra toscana Iperfinish, e per trovare il primo toscano in graduatoria dobbiamo andare dopo la Top ten.

Le altre corseLa Coppa Città di Castelfiorentino per juniores è stata vinta per distacco dal messicano De Leon Diaz Cisneros della A.R. Monex Pro Cycling Team che ha preceduto di 1’42" Emanuele Ferruzzi (Pol. Monsummanese), Giuseppe Sciarra (Team Franco Ballerini), Bonciani, Cerame, Barra, Giandoso, Damiano, Sardone e Luci. Al via in 93, arrivati 40.

Antonio Mannori