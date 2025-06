Cannara trionfa contro Pinerolo e vola in Serie D

PINEROLO

1

2

(andata 0-0)

PINEROLO: Marenco, D’Ippolito, Ciccone, Reymond (23’ st Olivera), Cerruti (47’ st Culotta), Tonini, Ciliberto (30’ st De Riggi), D’Orazio, Peyronel, Zeni (38’ st Cafà), Bosio. A disp.: Chiabrando, Fanotto, Orofino, Pepe, Lanzarotti. All.: Rignanese.

: Stefanelli, Subbicini, Ricci, Bolletta (18’ st Schvindt), En. Bertaina, Roselli, Vitaloni (27’ st Della Vedova), Montero, Luparini (49’ st Baglioni), Ferrario, El. Bertaina. A disp.: Liotti, Malizia, Bastianini, Facchini, Coppola, Maselli. All.: Ortolani.

Arbitro: Copelli di Mantova (Molino di Brescia e Filipponi di Monza, IV ufficiale Dasso di Genova).

Marcatori: 34’ pt Ciliberto (P), 36’ st Luparini (C), 44’ st El. Bertaina (C).

Note: espulso al 14’ st dalla panchina Orofino (P). Spettatori 500 circa. Ammoniti: Ciccone, Bosio, Zeni (P), Subbicini (C). Recupero: pt 2’, st 7’.

Il Cannara vola in serie D. Un’impresa autentica da parte dei rossoblù di Ortolani che battono 2-1 in rimonta il Pinerolo, in trasferta, nel ritorno della finale playoff di Eccellenza. Un’impresa avvalorata dal fatto che per i cannaresi è la seconda promozione consecutiva in due anni, applaudita anche dal sindaco Fabrizio Gareggia che ha commentato il successo sui social. "Serie D!!! Grazie ragazzi!! – ha scritto il primo cittadino su Facebook – Una prestazione straordinaria, giocavamo lontani da casa, siamo partiti in svantaggio di un gol e abbiamo lottato fino alla fine! Finisce 2-1 per noi! Grande cuore! Bravissimi!".

Un capolavoro, insomma, con i piemontesi che trovano il vantaggio dopo 34 minuti quando Ciliberto batte Stefanelli con un gran destro dal limite. Il Cannara pareggia il gol di svantaggio con Luparini, sull’angolo di Ferrario, ma Copelli di Mantova annulla fra le proteste dei cannaresi.

Nella ripresa Ortolani passa dal 3-5-2 al 4-3-3. Il Pinerolo si copre passando dal 4-3-3 al 5-3-2 e i rossoblù trovano il pari meritato con un gran colpo di testa di Luparini sulla punizione del neo entrato Schvindt. È l’81esimo, il Cannara ci crede e non ha nessuna intenzione di mollare. All’89esimo così un altro neo entrato, Della Vedova, recupera palla ai venti metri e serve Elian Bertaina.

Il bomber argentino, grande assente all’andata per squalifica, lascia partire un destro imprendibile che si infila all’incrocio dei pali e lancia il Cannara dritto dritto in serie D. Sette minuti di recupero durante i quali Stefanelli non viene mai impegnato e può esplodere la gioia dei cannaresi. Fanno festa anche Campitello e Piegaro ripescati rispettivamente in Eccellenza e Promozione.