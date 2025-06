Pian Massiano: Meluso punta su Corsinelli per rinforzare il Perugia

A Pian Massiano è tempo di accordi. Già questa settimana il diesse Meluso vorrebbe stringere e chiudere il primo acquisto per la prossima stagione. Il diesse ha dichiarato di voler consegnare a Cangelosi il 70-80 per cento della rosa per la data del ritiro. E questa potrebbe essere la settimana giusta per la prima operazione che sarà per il centrocampo. Ma se c’è aria di annuncio, è anche tempo di sondaggi, intese e trattative. E allora, il primo pensiero della società di Pian di Massiano va al terzino destro, operazione, anzi doppia operazione, da chiudere in fretta dopo le partenze di Mezzoni e Leo. E sul taccuino del diesse Mauro Meluso non mancano i nomi, con il cerchio che si restringe con il passare dei giorni e l’avvicinarsi della data del raduno, fissata per il 9 luglio (con partenza per il ritiro in Argentina il 13 luglio).

Tra i nomi più interessanti in circolazione, attenzionato dal Perugia, è quello di Francesco Corsinelli (1997) del Gubbio, con il contratto in scadenza nel 2026. Il terzino destro, nell’ultima stagione, ha collezionato 36 presenze e ben 4 gol (e un assist) con la maglia rossoblù. La società di Faroni gli ha messo gli occhi addosso ma deve fare i conti con il contratto ancora in essere del Gubbio (ostacolo che si può superare) e anche con altre squadre interessate. Di sicuro il Perugia proverà a farsi valere. Anche perché sulla destra serve anche un altro tassello: il club andrà anche a caccia di un giocatore che possa giocare sì a destra ma che all’occorrenza possa dare disponibilità per giocare al centro della difesa.

Per quanto riguarda i nomi sul taccuino del diesse Mauro Meluso, per il centrocampo resta valido il nome dell’ex biancorosso Di Noia che in questa stagione ha vinto il campionato con l’Entella e ha chiuso la stagione, con ottimi riscontri, giocando al centro del reparto a tre.