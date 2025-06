Serie C 2025/2026: Lucchese, SPAL e Brescia escluse, Pro Patria e Caldiero Terme riammesse

Non resta che attendere l’ultimo atto, quello del play out di serie B tra Salernitana e Sampdoria per avere un quadro completo delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato di serie C. E, ultimata la doppia sfida, si procederà alla compilazione dei gironi per la prossima stagione che prenderà il via il 24 agosto (una settimana prima ci sarà il via della Coppa Italia). Come ampiamente previsto, saranno tre le società aventi diritto all’iscrizione alla Serie C 2025/2026 che non prenderanno parte al prossimo campionato: si tratta di Lucchese, SPAL e Brescia. Per quanto riguarda le Rondinelle, occorrerà attendere il 24 giugno, termine ultimo fissato dalla FIGC in seguito alla penalizzazione subita e ai ricorsi presentati. Le modalità di esclusione, però, non sono identiche. Lucchese e Brescia non hanno presentato la domanda di iscrizione, mentre la SPAL ha depositato una documentazione incompleta. Ci saranno ripescaggi e riammissioni: la riammissione viene attivata in caso di mancata presentazione della domanda, mentre il ripescaggio riguarda i club che non soddisfano tutti i requisiti richiesti. In base a questi criteri, sarà la Pro Patria a rientrare in Serie C tramite riammissione, affiancata dal Caldiero Terme, mentre attraverso il ripescaggio sarà entrerà in scena l’Inter Under 23.

Queste le 59 società già certe di partecipare alla Serie C 2025/2026: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Ascoli, Atalanta U23, Audace Cerignola, Benevento, Bra, Caldiero Terme, Campobasso, Carpi, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cittadella, Cosenza, Crotone, Dolomiti Bellunesi, Feralpisalò, Foggia, Forlì, Giana Erminio, Giugliano, Guidonia Montecelio, Gubbio, Juventus Next Gen, Inter U23, Latina, Lecco, Livorno, Lumezzane, Monopoli, Novara, Ospitaletto, Pianese, Pergolettese, Perugia, Picerno, Pineto, Pontedera, Potenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Rimini, Sambenedettese, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Ternana, Torres, Trapani, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona, Vis Pesaro.