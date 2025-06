Serie C 2025/26: Arezzo e altre squadre ottengono l'iscrizione, fuori Lucchese e Brescia

C’era attesa per i pareri della Covisoc, commissione di vigilanza sulle società di serie C, che ieri si doveva esprimere sulle domande di iscrizione in terza serie. Semaforo verde per l’Arezzo per la serie C 2025/26 (nella foto il presidente Matteo Marani). Via libera, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, anche per tutte le altre società che avevano annunciato di aver depositato regolare domanda. Salve, dunque, anche Triestina, Ascoli e Rimini, quelle che si erano presentate alla scadenza dello scorso 6 giugno con qualche brivido. Restano fuori, insomma, solo Lucchese e Brescia, che non hanno presentato domanda, e la Spal già certa della bocciatura. Per il Brescia resta lo spiraglio legato alla fusione con una realtà della provincia come Ospitaletto o Feralpisalò. In ogni caso, a oggi sono tre le vacanze di organico. Due saranno riempite tramite riammissione di squadre retrocesse (Pro Patria in prima fila, poi Caldiero se il Sestri Levante rinuncia), mentre il terzo posto spetterà alla neonata Inter Under 23, prima in lista ripescaggi.

Il 19 giugno, il Consiglio federale ratificherà le società iscritte e poi si potrà iniziare concretamente a ipotizzare il nuovo girone del Cavallino.