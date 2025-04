Partite rinviate in serie serie C: ecco quando si recuperano

Firenze, 21 aprile 2025 – Si giocheranno mercoledì 23 aprile, tutte con inizio alle 18, le gare valide per la 37esima giornata del girone B del campionato di Serie C, in programma oggi e rinviate per la scomparsa di Papa Francesco.

Lo ha stabilito la Lega Pro, questo il programma:

Serie C, girone B: 37^ giornata

Arezzo - Lucchese

Campobasso - Perugia

Gubbio - Milan Futuro

Legnago - Pescara

Pineto – Virtus Entella

Pontedera - Rimini

Sestri Levante - Ascoli

Ternana - Pianese

Torres - Carpi

Vis Pesaro - Spal