Arezzo, 30 aprile 2025 – Festa del SS. Crocifisso e Patrono di Anghiari: la comunità si prepara all'evento in programma il 3 maggio.

La comunità di Anghiari si prepara a vivere la Solenne Celebrazione del SS. Crocifisso, che da secoli è anche festa del Patrono.

La particolarità è che in questo Anno Giubilare sarà portato in Processione l'antico Crocifisso conservato nella Chiesa di Badia, e che la tradizione anghiarese vuole che esca in occasione dei Giubilei.

Il programma prevede la Celebrazione solenne che avverrà in Propositura ad Anghiari il 3 maggio alle 18 presieduta dal Delegato Vescovile Mons. Vittorio Gepponi insieme ai sacerdoti del territorio e alla

presenza delle autorità cittadine. Presente la Schola Cantorum “Don Vittorio Bartolomei” di Anghiari.

Seguirà la processione per le vie del paese fino alla chiesa della Badia, dove il SS. Crocifisso tornerà e sarà custodito fino al prossimo Giubileo. Animerà la Banda della Filarmonica “P.Mascagni” di Anghiari, assieme al corteggio storico del Palio della Vittoria.

La sera precedente è previsto il concerto della Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini”

di Città di Castello, che eseguirà brani legati alla Passione e Resurrezione di Cristo. La settimana di celebrazioni si concluderà domenica 4 maggio con la S. Messa presieduta dal Vescovo Diocesano Mons. Andrea Migliavacca che amministrerà il sacramento della