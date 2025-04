Bimbimbici 2025: domenica 4 maggio al parco Ducci

Arezzo, 30 aprile 2025 – Bimbimbici 2025: domenica 4 maggio parco Ducci

E fanno 22. Tante sono le edizioni di Bimbimbici, l’evento targato FIAB patrocinato dal Comune di Arezzo che vuole affermare il diritto dei bambini, e non solo, a muoversi in sicurezza con il mezzo ecologico per eccellenza: la bicicletta.

“L’amministrazione comunale – ha sottolineato l’assessore Federico Scapecchi – conferma la propria attenzione su temi di grande sostanza e che proiettano Arezzo verso un futuro di città smart. Sono convinto che il doppio binario dell’iniziativa, da una parte i bambini ma dall’altra i genitori possa servire a stimolare un cambiamento nelle abitudini delle famiglie. La mobilità sostenibile di Bimbimbici oltre che risultare una piacevole lezione di educazione stradale e un primo approccio con le buone pratiche è un modo per rendere concreti obiettivi che rischiano altrimenti di rimanere enunciazioni fini a se stesse”.

Il consigliere della FIAB Enrico Valentini: “Bimbimbici vuole essere una gioiosa e allegra pedalata di primavera e uno stimolo a modificare gli stili di vita, per renderli più salutari e sostenibili. Più in generale, riuscire a incidere nelle modalità di trasporto lungo i percorsi tra casa e scuola, offre innegabili vantaggi. Per questo occorrono strade sicure: la città ciclabile, come la città 30, non è un’utopia ma una parte della soluzione, per una transizione ecologica e l’azzeramento delle emissioni nocive. E in merito a questo, registriamo come anche quest’anno l’esperienza del ‘piedibus’ stia dando risultati in diverse scuole primarie e come la settimana ‘andiamo a scuola a piedi e in bici” sia stata significativa. FIAB ringrazia chi ci ha sostenuto e contribuisce a valorizzare l’evento: Comune, Estra, da sempre attenta ai suddetti valori, Ufficio scolastico provinciale, Nuove Acque, Legambiente, Scout CNGEI, Scuola di ciclismo Albergo/Oliveto, SCA MTB Arezzo”.

Ritrovo domenica 4 maggio alle 9,30 al parco Ducci, partenza alle 10 con scorta della polizia municipale e dei volontari FIAB, rientro alle 12 dopo avere percorso la città per circa 10 chilometri. Chiusura con gli sbandieratori di Arezzo e ancora tanta attenzione all’ambiente con acqua senza sprechi, merenda con mele del territorio, raccolta differenziata dei rifiuti grazie all’eco-stazione di Sei Toscana. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo, in tale circostanza, oltre a freni efficienti, gomme gonfie, bici in ordine e casco sarà opportuno anche un abbigliamento adeguato.

Bimbimbici ovviamente porta con sé le tradizionali limitazioni al traffico: dalle 10:00 e fino a cessate esigenze per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti, il transito veicolare verrà interrotto lungo il percorso: via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, via Monte Cervino, via Bernardo Rossellino, via Francesco Petrarca, piazza Guido Monaco, via Roma, via Francesco Crispi, viale Luca Signorelli, largo Inigo Campioni, via Mino da Poppi, via Trento e Trieste, via Anconetana, via Tommaso Perelli, via Francesco Severi, via Mario Salmi, via Bruno Bucciarelli Ducci, via Corrado Cagli, via Raffaello Sanzio, via Benedetto da Maiano, via Leonardo da Vinci, via Arno, via Vittorio Veneto, via Romana, via Alessandro Manzoni, via Baden Powell, via Vittorio Alfieri, rotatoria di via Caduti di Cefalonia e Corfù, via Giuseppe Parini, via Emanuele Petri, via Carlo Pisacane, via Alessandro dal Borro, sottopassaggio di via Baldaccio d’Anghiari, via dei Carabinieri, via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa.