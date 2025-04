Morto Papa Francesco, la preghiera ad Assisi: “I suoi gesti sono stati esemplificazione del Vangelo”

Assisi (Perugia), 21 aprile 2025 – La comunità francescana dei frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi si è riunita in preghiera alle 12 di oggi per il canto del Regina Coeli (preghiera mariana tradizionale del tempo di Pasqua) nella chiesa inferiore della Basilica, in comunione con la Chiesa e la Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino.

Una preghiera particolare a poche ore dalla notizia della morte di Papa Francesco. Un Papa che, a partire dalla scelta del nome (ma anche in tutto il suo pontificato) ha sempre sottolineato la sua vicinanza a Francesco d’Assisi.

29 foto Foto Crocchioni

Frate Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento, ha voluto ricordare la figura di papa Francesco e il dono che egli è stato per la Chiesa e per la comunità francescana, in particolare di Assisi. «I suoi gesti - ha sottolineato - sono stati esemplificazione del Vangelo e questo, a mio parere, è l’aspetto più importante. Ha messo al centro l'annuncio evangelico attraverso una testimonianza di fede, attraverso tanti segni, tanti gesti, tante parole che ci hanno richiamato al cuore dell’esperienza cristiana. Penso in particolare alle encicliche, alla Fratelli Tutti, firmata proprio qua sulla Tomba di San Francesco, penso alla “Laudato si’ “, penso agli altri testi magisteriali forse meno famosi ma che davvero ci portano al cuore del Vangelo. Il suo nome, Francesco, è diventato così un segno molto forte che ce l'ha fatto sentire ancora più vicino».

Proprio in occasione dei dodici anni di pontificato di papa Francesco, la comunità dei frati, nella persona di fra Marco e dell’argentino fra Jorge, gli aveva dedicato una puntata del Podcast Parole Povere in cui si sono sottolineati gli aspetti particolarmente innovativi, ma anche di continuità rispetto ai pontificati precedenti e al legame con la figura di san Francesco.

I frati pregheranno per papa Francesco il rosario, alle 21 di questa sera (21 aprile) nella chiesa inferiore della Basilica, in diretta streaming sui canali della Basilica; nei prossimi giorni, inoltre, verrà celebrata una santa messa solenne - secondo gli statuti propri della Custodia e dell’Ordine francescano - in suffragio di papa Francesco. La data verrà comunicata tempestivamente.