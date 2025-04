La morte di Papa Francesco, tutte le visite del pontefice in Toscana. La messa allo stadio Franchi

Firenze, 21 aprile 2025 – E’ morto Papa Francesco. Lo ha annunciato questa mattina il cardinale Farrell con queste parole: “Alle ore 7,35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre”. Forte il suo legame con la Toscana dove era tornato più volte. Un rapporto significativo fatto di visite, incontri, appuntamenti che hanno fatto la storia.

È quello che ha legato Papa Francesco e la Toscana, regione che con la sua radicata tradizione cattolica e il suo spirito innovatore ha da sempre incarnato i valori promossi dal Pontefice. Bergoglio ha più volte visitato la Toscana, esprimendo parole di vicinanza e ammirazione per il patrimonio sociale e religioso della regione.

Il 10 novembre 2015 è stato in visita pastorale a Prato e a Firenze, dove ha partecipato al Convegno Ecclesiale Nazionale a Firenze. In quell’occasione, Francesco celebrò una Messa all’interno dello stadio Artemio Franchi, dove fu circondato dall’abbraccio di ben 50mila persone. Era dal 1986, con Giovanni Paolo II, che il Papa non veniva nel capoluogo toscano.

PRESSPHOTO IL PAPA A FIRENZE, CELEBRAZIONE ALLO STADIO FRANCHI-Foto Gianluca Moggi/New Press Photo

Papa Francesco salutò tutti i fedeli facendo un giro del campo dello stadio a bordo della papamobile. Poi, la Messa. Il 20 giugno del 2017 fece invece una visita privata a Barbiana, nel comune di Vicchio, per rendere omaggio a Don Lorenzo Milani. Era il 10 maggio del 2018 quando invece andò a Nomadelfia a far visita alla comunità, vicino Grosseto, che fu fondata da don Zeno Saltini.

Successivamente, il Papa si spostò a Loppiano, la cittadella internazionale del Movimento dei Focolari situata vicino a Firenze. Saltò invece l’appuntamento del 27 febbraio 2022. Papa Francesco dovette rinunciare a causa di un forte dolore al ginocchio. Il Santo Padre sarebbe dovuto tornare a Firenze nell’ambito dell’evento “Mediterraneo frontiera di pace”.

Il pontefice avrebbe dovuto incontrare i vescovi e i sindaci riuniti in Palazzo Vecchio e celebrare poi la Messa nella Basilica di Santa Croce. Sebbene non si tratti di una visita del Papa in Toscana, è significativo infine ricordare l'incontro avvenuto il 4 marzo 2024, quando i vescovi della Toscana sono stati ricevuti da Papa Francesco in Vaticano per la visita "ad limina". Durante questo incontro, durato circa due ore, sono stati affrontati vari temi riguardanti la vita della Chiesa e delle singole diocesi toscane. Insomma, un ulteriore evento per rafforzare il legame tra il Pontefice e la comunità ecclesiale toscana.