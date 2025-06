Volo da incubo: ritardo di 6 ore per l’aereo Perugia-Palermo

Perugia, 16 giugno 2025 – Una vera e propria giornata da incubo quella vissuta dai passeggeri del volo FR3787 della compagnia Ryanair, previsto per domenica 15 giugno in partenza dall’aeroporto di Perugia con destinazione Palermo. L’aereo, il cui decollo era inizialmente programmato per il decollo alle 07:55, è atterrato alle 14:58, accumulando quasi sei ore di ritardo.

Il disservizio ha causato non pochi disagi tra i viaggiatori, costretti a trascorrere molto tempo nello scalo umbro. Tra i passeggeri coinvolti molti erano diretti a Palermo per motivi di lavoro, salute o semplicemente per iniziare le proprie vacanze.

Stando a quanto riferito da ItaliaRimborso.it, non ci sarebbero state evidenti cause che hanno comportato un ritardo simile. Le condizioni meteo sulla rotta risultavano buone, e non ci sono stati eventi come bird stride o altri problemi tecnici particolarmente gravi.