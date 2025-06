FedEx si rafforza su Pisa. Assorbiti 50 lavoratori

Sono stati internalizzati i lavoratori di FedEx Pisa, che già dal primo maggio sono stati tutti integrati nella sede di Ospedaletto. Sarebbero circa 50 i lavoratori che appartenevano a una ditta esterna ora assorbiti dal colosso, oltre a circa 30 lavoratori che dal Cargo Village dell’aeroporto di Pisa sono stati spostati ad Ospedaletto. Ieri, in un’intervista al Sole 24 Ore, Frédéric François, vicepresidente delle ground operations per Italia, Spagna e Portogallo di FedEx, aveva annunciato duemila assunzioni dirette entro fine 2025, dopo gli accordi sindacali che rientrano nei piani di internalizzazione del colosso statunitense delle spedizioni. Tra le sedi coinvolte c’era infatti anche Pisa. "A marzo – ha dichiarato François al Sole 24 Ore – abbiamo siglato un accordo di rilievo con le rappresentanze sindacali, che rappresenta un ulteriore passo avanti per l’intero comparto. All’interno di questa strategia di rafforzamento della nostra rete operativa, abbiamo infatti avviato anche un processo di internalizzazione delle attività di ritiro e consegna attualmente affidate a terzi nelle sedi di Palermo, Pisa e Vicenza. Si tratta di un’iniziativa che rientra in un progetto più ampio, annunciato a gennaio 2025, per riorganizzare e rendere più efficiente il modello operativo di FedEx in Italia". L’internalizzazione, secondo quanto appreso dai sindacati, sarebbe già avvenuta a partire dal 1° maggio scorso, con il trasferimento definitivo della sede logistica. La sede del Cargo Village sarebbe dunque stata lasciata vuota, una decisione conseguente al cambio di strategia avvenuto nel 2022, nell’ambito di una riorganizzazione aziendale, in cui FedEx aveva trasferito a Bologna il volo che da decenni riforniva di materiali l’hub pisano, destinato allo smistamento sulla costa toscana. La multinazionale, nel quadro di un riassetto europeo volto all’efficientamento e all’incremento delle attività, aveva individuato nello scalo Marconi di Bologna il principale hub del Centro Italia. Al Galilei, ora che FedEx ufficialmente non è più presente, rimane Dhl, altra compagnia di trasporto operante nello scalo pisano e che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere intenzionata ad allargarsi negli spazi vuoti lasciati da FedEx.

Enrico Mattia Del Punta