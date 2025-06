Ritardo di 5 ore per il volo Pisa-Budapest, notte da incubo per i passeggeri bloccati in aeroporto

Pisa, 10 giugno 2025 – Nottata da incubo per i passeggeri del volo Pisa-Budapest di lunedì 9 giugno. Riavvolgendo il nastro alla giornata di ieri, il volo FR5024 ha accumulato un ritardo di oltre 5 ore con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair. I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all'interno dell'aeroporto di Pisa, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 19:25 e atterrato solamente alle 2:14 di questa notte, 10 giugno. Secondo il Regolamento Europeo 261/2004, i passeggeri possono richiedere ed ottenere 250 euro come risarcimento o tecnicamente compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea.