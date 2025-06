"Aeroporto non di serie B". Il sottosegretario Ferrante esclude il declassamento

"L’aeroporto di Pisa non ha subito né subirà alcun declassamento, tantomeno il suo ruolo strategico è messo in discussione. La rideterminazione della categoria antincendio Icao dopo quasi vent’anni, alla luce delle moderne dotazioni antincendio, consente di allineare l’allocazione del personale dei vigili del Fuoco alle reali necessità di traffico comunicate a Enac dallo stesso gestore, e non intacca in alcun modo le capacità dell’aeroporto". Lo afferma in una nota il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, rispondendo alle preoccupazioni del territorio arrivate anche dal sindaco Michele Conti, oltre che dalle organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco e dalla senatrice del Pd, Ylenia Zambito. Ferrante precisa che "si tratta di una razionalizzazione delle risorse in base agli attuali, moderni standard antincendio, volta ad evitare l’impiego di personale dei Vigili del Fuoco superiore alle concrete esigenze, che garantisce la piena sicurezza dello scalo e il volume di traffico attuale e previsto" e assicura che "l’aeroporto continuerà ad operare con la stessa capacità operativa e ad avere le medesime prospettive di sviluppo: all’aumentare dei voli, la categoria Icao potrà essere rideterminata con l’assegnazione di nuove risorse, perché la dotazione antincendio deriva infatti dal traffico di un aeroporto, non viceversa". "Le polemiche sul presunto declassamento – conclude – sono quindi del tutto infondate e lo scalo di Pisa continuerà a operare e crescere in piena efficienza". Disappunto per le polemiche di questi giorni è stato espresso anche dalla vicesegretaria regionale di Forza Italia e consigliera comunale, Raffaella Bonsangue, che aveva chiesto personalmente a Ferrante di seguire la vicenda: "Mi spiace - ha detto -leggere notizie allarmistiche sul declassamento del ‘Galilei’ alla VII categoria Icao. Ci stiamo impegnando per costruire il futuro della nostra città e, per questo, è fondamentale indirizzare l’impegno di tutte le parti nel progetto dello scalo, che continua a crescere". Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, attacca il Pd: "Ha smantellato lo scalo pisano a favore di Peretola. E’ ora che Regione e Toscana Aeroporti abbandonino l’approccio firenzecentrico e tornino a investire seriamente sul Galilei". Visione opposta da sinistra che ha innescato ieri un’autentica bagarre in consiglio comunale. Le opposizioni, ha denunciato Paolo Martinelli, capogruppo de La città delle persone, hanno abbandonato l’aula per protestare contro "la maggioranza che aveva bocciato la discussione urgente della vicenda del declassamento Icao". Una decisione presa, ha concluso, "subito dopo che la destra-centro ha imposto la discussione d’urgenza della mozione leghista su la ‘denominazione del sacrificio di Fabrizio Quattrocchi, medaglia d’oro al valor civile - intitolazione di un luogo pubblico istituzione di cerimonia annuale’".

Gab. Mas.