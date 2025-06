Ternana 2025/2026: Sfide e Opportunità per il Ritorno in Serie B

Un gran numero di calciatori di proprietà e un indubbio, elevato livello qualitativo. Con pochi innesti mirati la Ternana 2025/2026 sarebbe in teoria già pronta, o quasi, per tentare un nuovo assalto alla Serie B. In realtà i punti interrogativi non mancano (a iniziare dal budget) e si prospetta un’estate tutt’altro che semplice per colui che sarà il nuovo direttore sportivo, al di là di quelle che saranno le fondamentali decisioni di Fabio Liverani in merito al progetto tattico. Qualche importante pedina potrebbe non far parte del medesimo, ma sussistono anche questioni relative alla residua durata dei contratti e in alcuni casi all’entità dell’ingaggio. Va inoltre sottolineato il notevole vuoto derivante dall’eventuale contemporanea partenza di Emmanuele Cicerelli, Pietro Cianci e Kees De Boer. Si tratta di tre calciatori che sono stati assoluti protagonisti. Il primo rientra al Catania per fine prestito, il secondo farà altrettanto se la Ternana non dovesse esercitarne la clausola di riscatto del cartellino entro il prossimo 30 giugno. E’ dunque auspicabile che la società rossoverde abbia già instaurato, o possa instaurare, un costruttivo filo diretto con il club etneo per tentare di trattenerli. De Boer è invece in scadenza di contratto e finora i tentativi di rinnovo non hanno avuto esito felice. Si rischia dunque di perdere il centrocampista olandese (è anche da vedere se fa parte del progetto) senza incassare nulla. Per lui si fanno sentire le sirene della Serie B, vedi soprattutto il Pescara, uscito vittorioso dal recente spareggio proprio contro le Fere per la conquista della cadetteria. Tra coloro che lasciano la Ternana per fine prestito ci sono anche Corradini, Ciammaglichella, Krastev e Passador (Pro Vercelli). Non sembrano esserci tentativi in atto da parte della società rossoverde per trattenere qualcuno di loro. E’ evidente che in questo caso il peso specifico della partenza si fa sentire in merito a Corradini, che è stato un ottimo protagonista della stagione rossoverde finché due infortuni non ne hanno compromesso l’impiego nei playoff. Vanno seguiti con attenzione anche i molti calciatori che entrano in scadenza di contratto. Si tratta in particolare del portiere Vannucchi e di Loiacono, Tito, Martella, Donati, Viviani, Romeo, Aloi, Curcio e Donnarumma, Casasola, a cui si aggiungono Morlupo, Capanni, Garau e Rovaglia che rientrano dai prestiti. E’ un elenco molto variegato, sia a livello di età, che di ingaggio, che per le possibili opzioni di rinnovo, ma anche in merito alle diverse presumibili chance di inserimento nel progetto targato Liverani.

Augusto Austeri