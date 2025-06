Ternana, adesso è tempo di fare progetti. A Samuele Damiani il compito di regista

Potrebbe essere Samuele Damiani il regista della nuova Ternana. Nei suoi confronti Fabio Liverani ha sempre manifestato grande stima. A Pescara il centrocampista classe ’98 è entrato in campo durante la ripresa, confermando le proprie qualità nonostante una condizione non ancora al top. La miracolosa parata di Plizzari gli ha impedito di realizzare un gran gol che sarebbe stato quasi certamente decisivo per il salto in Serie B e in precedenza ne aveva sfiorato un altro. Anche Ignazio Abate gli aveva subito affidato le chiavi del centrocampo. Ma alla sesta giornata, nel riscaldamento per Ternana-Legnago, è arrivato il crac del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Nel ruolo si è dunque adattato molto bene Kees de Boer (i due potrebbero comunque coesistere) che ha avuto una grande valorizzazione. Ma il contratto dell’olandese, l’unico in scadenza, appare difficilmente rinnovabile. Damiani è tornato in campo lo scorso aprile, disputando vari spezzoni di gara. La scorsa estate la Ternana lo ha prelevato in prestito dal Palermo con obbligo di riscatto. Oltre che nel team rosanero, è stato anche protagonista nella Juventus Next Gen, nella Carrarese, nella Viterbese e nell’Empoli con cui conquistò la promozione in Serie A nella stagione 2020/2021. Intanto, i calciatori che lasceranno la Ternana (qualcuno potrebbe anche tornare, forse Cianci, senza escludere del tutto Cicerelli) stanno pubblicando sui propri profili social affettuosi saluti e sinceri ringraziamenti. Sul fronte extra-campo, nella giornata odierna è atteso il pronunciamento della Covisoc in merito alla documentazione presentata da tutte le Società per l’iscrizione al campionato. Playoff Under 17. Stasera alle 20.30 i rossoverdi allenati da Marco Di Loreto sfidano la Spal nella semifinale-scudetto, in gara unica allo “Stadio Centro d’Italia-Manlio Scopigno“ di Rieti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari ci saranno i supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Oggi alle 17.30 è in programma anche l’altra semifinale, Pro Vercelli-Benevento, all’"Enrico Rocchi" di Viterbo. La finale si giocherà domenica prossima allo stadio di Rieti (ore 20.00).