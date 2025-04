Ternana-Virtus Entella: sfida decisiva per i playoff con molte assenze

Per lungo tempo in casa rossoverde si è sperato che questa sarebbe stata la gara decisiva per la promozione diretta. Per la Ternana è invece divenuta una sorta di affidabile test, da affrontare con orgoglio, nella lunga marcia di avvicinamento ai playoff. La squadra di Fabio Liverani arriva all’appuntamento con la Virtus Entella senza un gran numero di pedine. Sono indisponibili Damiani, Donnarumma e Cianci, che si aggiungono ai lungodegenti Loiacono e Romeo, agli squalificati Fazzi, Maestrelli e Tito. Il tecnico ha inoltre deciso di concedere un turno di riposo a Vannucchi e Brignola. Nei 20 convocati ci sono così anche i “primavera“ Bellavigna, Bonugli, Valenti e Montenegro (per gli ultimi due è la prima chiamata). In porta dovrebbe giocare Vitali, a meno che non si opti per l’esordio di Passador. In difesa è probabile lo spostamento di Donati a sinistra e l’impiego da centrale di Martella (che agirebbe da mancino se Liverani dovesse schierare il giovane Bonugli al fianco di Capuano). Vari ballottaggi in mediana e sulla trequarti. Qualora dovesse esserci l’impiego dal primo minuto di Ciammaglichella (apparso in grande condizione contro la Pianese, anche al di là del gol con cui ha sbloccato la gara), è da vedere se giocherà nella mediana a tre, oppure da trequartista affiancando in tal caso Cicerelli. In attacco, al posto di Cianci ci sarà il naturale sostituto Ferrante. Dunque, dall’esterno i dubbi non mancano sia per le assenze, sia per il fatto che non c’è stata la conferenza prepartita di Liverani. Sull’altro fronte ha invece parlato Fabio Gallo: "La Ternana – commenta il tecnico dei liguri, ex rossoverde da calciatore e da allenatore – ha combattuto fino alla fine per vincere il campionato e dobbiamo darle merito di aver fatto una corsa straordinaria come la nostra. Noi siamo stati più continui e più bravi. Proviamo a terminare nel miglior modo possibile la stagione, consapevoli della loro forza e del fatto che verranno a fare una partita vera e tosta". Anche nel team ligure potrebbero esserci novità in ogni reparto, considerando che Gallo potrebbe adottare un minimo turnover anche in considerazione delle gare ravvicinate.

COSÌ IN CAMPO. Stadio Comunale di Chiavari, ore 16.30. VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Franzoni, Di Noia, Corbari, Di Mario; Fall, Castelli. All.: Gallo. TERNANA (4-3-2-1): Vitali; Casasola, Capuano, Martella, Donati; Corradini, de Boer, Aloi; Curcio, Cicerelli; Ferrante. All.: Liverani. ARBITRO: Striamo di Salerno.