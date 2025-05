Ternana pronta per i playoff di Serie C: Liverani affina la tattica e chiama i tifosi

E’ fondamentale il sostegno della tifoseria da subito. E’ la settimana d’esordio nei playoff e domani le Fere riprendono ad allenarsi a Terni. Domenica prossima alle 20 saranno impegnate nella gara d’andata del secondo turno nazionale (ovvero i quarti di finale) dei play off di serie C, sul campo di un’avversaria che si conoscerà per sorteggio dopo le gare di ritorno del primo turno che sono in programma mercoledì. E importante partire con il piede giusto, anche per archiviare senza intoppi almeno una parte della delusione per la mancata promozione diretta. La società e la squadra confidano dunque in un buon seguito di supporter, come del resto accaduto in quasi tutte le gare esterne della stagione regolare, per poi gremire il più possibile il "Liberati" al ritorno (mercoledì 21, ore 20). Come per coloro che scendono in campo, nella piazza deve esserci la consapevolezza che gli spareggi, pur nascondendo insidie tremende (vedi alcuni risultati già emessi), rappresentano comunque una competizione a cui la Ternana, per caratura e mentalità, può presentarsi con le carte giuste.

Per la seduta di domani al "Taddei" (ore 17) le porte sono aperte. Quasi certamente la modalità blindata tornerà a caratterizzare le sedute ridosso della gara. Fabio Liverani sta dando gli ultimi ritocchi al suo disegno tattico, ovvero, si presume con buona affidabilità, difesa a quattro, mediana a tre, due trequartisti a supporto di un unica punta effettiva (o una pedina a sostegno di due, senza trascurare un vero e proprio tridente in determinate situazioni). E’ ovvio che il tecnico e la squadra potranno preparare la gara d’esordio nello specifico soltanto da giovedì, ma intanto i passi in avanti nei meccanismi ci sono (sembra anche dal punto di vista della condizione) e i primi due giorni di allenamento di questa settimana saranno molto utili per perfezionare gli aspetti generici.

SETTORE GIOVANILE. Anche in questo caso si parla di playoff. Ieri a Sorrento l’Under 17 di Marco Di Loreto ha chiuso a reti bianche la gara d’andata degli ottavi di finale. Sembra essere un buon risultato in vista del ritorno in programma domenica prossima alle 15. La Primavera allenata da Stefano Morrone, che sabato scorso ha chiuso la stagione regolare al terzo posto del girone B vincendo 2-1 a La Spezia, ha la possibilità di “vendicare“" la prima squadra. Sabato alle 15, infatti, sfiderà la Virtus Entella per i quarti di finale, in gara unica sul campo dei liguri. L’Under 16 di Mario Costantini, seconda classificata nel proprio girone, riprende ad allenarsi ad Arrone in vista della gara d’andata dei quarti di finale in programma domenica prossima a Padova.

Augusto Austeri